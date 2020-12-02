2021 LGS müfredatı ne? 2021 LGS konuları neler olacak? LGS sınavda hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 LGS sınavı için müfredatta bir değişiklik yapılmayacak. Peki 2021 LGS konuları açıklandı mı? Yeni müfredatta değişiklik olacak mı, neler çıkacak? Sınavda sorulacak konular neler olacak? Hangi derslerden ve konulardan çıkacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için müfredat değişimi hakkında açıklama yapıldı. Peki LGS müfredatı değişti mi? Yeni konularda neler olacak? LGS sınavda hangi sorular çıkacak? Konu dağılımları açıklandı mı? Konulara göre soru sayısı kaç olacak?

2021 LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan duyuruya göre 2021 yılındaki LGS sınavı 6 Haziran tarihinde yapılacaktır. LGS 2021 sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır.

LGS 2021 MÜFREDATI DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır." denildi. Buna göre yeni müfredatta bir değişiklik olmayacaktır. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaktır.

2021 LGS İÇİN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

2021 LGS MÜFREDATTA NELER OLACAK? HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

2021 yılında yapılacak olan LGS sınavı için konular henüz belli olmadı. Yılbaşında veya yeni yıla yakın konu dağılımlarının açıklanması bekleniyor. Fakat müfredatta bir değişiklik olmadığı için geçen seneye benzer konuların çıkacağı düşünülüyor. Şimdi 2020 LGS sınavı için konu dağılımlarını sizlere iletelim:

2020 LGS KONU DAĞILIMLARI VE ÇIKAN KONULAR

2020 LGS Türkçe Konuları : Fiilimsi, Cümlenin ögeleri, Anlam bilgisi, Yazım-noktalama, Metin türleri, Söz sanatları

2020 LGS Matematik Konuları : Çarpanlar ve katlar, Üslü sayılar, Kareköklü sayılar, Veri analizi, Basit olayların olasılığı, Cebirsel ifadeler, Özdeşlik

2020 LGS Fen Bilimleri Konuları : Mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, Basınç, Madde ve endüstri

2020 LGS İnkılap Tarihi Konuları : Bir kahraman doğuyor, Milli uyanış, Ya İstiklal Ya Ölüm

2020 LGS Din Kültürü Konuları : Kader inancı, Zekat ve sadaka, Din ve Hayat

2020 LGS İngilizce Konuları : Friendship, Teen life, In the kitchen, On the phone, The internet