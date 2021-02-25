2021 Kurban bayramı ne zaman? 2021 dini günler takvimi: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı tarihleri

2021 yılında merak edilen dini gün ve gecelerin tarihi kapsamında 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2021 Diyanet Takvimi yayınlandı. Takvimin yayınlanmasının ardından 2021 Şevval ayının ilk üç gününde kutlanacak olan Ramazan Bayramı tarihi belli oldu...

Üç ayların başlamasıyla birlikte gözler Ramazan ayı başlangıç tarihine çevrildi. 11 ayın sultanı Ramazan ne zaman başlayacağını ve ilk orucun en zaman tutulacağını merak edenler "Ramazan ne zaman?" 2021'de ilk oruç ne zaman tutulacak?" Ramazan'ın ardından başlayacak olan Kurban Bayramı ne zaman? sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.