2021 AÖF Kayıt Yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme 2021 ve ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme 2021 bahar dönemi için devam ediyor. AÖF ders seçimi ve ödeme işlemleri bugün yani 15 Şubat'ta başlayıp, 26 Şubat'a kadar devam edecek. Peki, 2021 AÖF Kayıt Yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme 2021 ve ders seçimi nasıl yapılır? AÖF ödemeleri nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı! Öğrenciler, AÖF sınavları nasıl olacak merak ederken, 2. dönem yani Bahar Dönemi de, Güz Dönemi gibi online sınav uygulanacağını duyuruldu. AÖF ödemelerini yapmak ve ardından ders seçimini tamamlamak için öğrencilere 15 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar mühlet verildi. Peki, 2021 AÖF Kayıt Yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme 2021 ve ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME 2021 NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi online olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine bilgileri ile giriş yaptıktan sonra ders seçim işlemlerini yapabilirler. AÖF öğrencilerinin ders seçebilmek ve kayıtlarını tamamlayabilmek için öncelikle AÖF harcını yatırmaları gerekmektedir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme için gerekli olan harç ücreti online ortamdan veya ATM vasıtasıyla ödenmektedir. 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

ELAZIĞ VE İZMİR DEPREM MAĞDURLARINA İLİŞKİN AÖF ÖDEME DUYURUSU!

Elazığ ve İzmir Depreminde Mağduriyet Yaşayan Öğrencilerimizin 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Ödemeleri Hakkında:

"24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ve 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem sonucunda Elazığ, Malatya ve İzmir'de binaları ağır hasarlı olan veya yıkılan öğrencilerimize; durumlarını Valilik, Belediye, AFAD gibi kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen resmi evrak ile belgelendirmeleri halinde, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Döneminde dönem öğretim gideri/dönem öğrenci katkı payı tutarı ödemeden kayıtlarını yeniletebileceklerdir.

Bu durumda olan öğrencilerimiz, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Bilgi Sitemi "Afetzede Başvuru ve Belge Yükleme" panelinden durumlarını kanıtlayan resmi belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

Resmi belge ile başvurmayan öğrencilerin talepleri karşılanmayacaktır."