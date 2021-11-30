2021-2022 İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA KOMİSYONU TOPLANDI

2021-2022 eğitim-öğretim yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı 29 Kasım 2021 Pazartesi günü, Valilik Konferans Salonunda yapıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş Başkanlığında yapılan toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu, İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu üyesi kurum ve kuruluş temsilcileri ile komisyon üyesi okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu toplantıda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından bugüne kadar ilimizde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, bundan sonra yapılacak çalışma, faaliyet ve istatistiki verilerin yer aldığı sunum gerçekleştirdi.

Danışma Komisyonumuzca; Akademik Başarının Artırılması kapsamında LGS ve YKS'ye hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmesi, okullarda ve Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK)'larda EBA içeriklerinin ve Bakanlığımızca açıklanan Yardımcı Kaynakların kullanımına özen gösterilmesi, salgın döneminin etkilerini bir an önce gidermek üzere öğrenciler tarafından güçlük çekilen kazanımların tespiti ve telafisinin yapılması, sınıf içi ve ders dışı öğrenme ortamları, öğrenci devamsızlığının azaltılması, kaynaştırma öğrencileri, veli ziyaretleri, sosyal-kültürel etkinlikler, TÜBİTAK, AB vb. projeler-yarışmalar, okuma yazma kursları, okul pansiyonlarımızın durumu ve denetimi, Taşımalı Eğitim araçları ve yemeklerinin kontrol ve denetimleri, özel okul servis araçlarının denetimleri, bağımlılıkla mücadele, şiddetin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, okullarda güvenli ortamın oluşturulması konuları başta olmak üzere, eğitim öğretimle ilgili birçok konuda personel iş ve işlemleri, yatırımlar gibi eğitim öğretime ilişkin konularda kararlar alındı.

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