2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz hafta 12 bin sağlık personelinin alınacağı duyurulmuştu. Bu alanda başvuru sonuçları sorgulaması halen devam etmektedir. Peki 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/14 sonuçları sorgulama ekranı! Atama sonuçları sorgulama sitesi hangisi?

Atama sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanla ÖSYM'nin başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki 2020 atama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları sorgulama ekranı nasıl açılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi sitesinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Henüz açıklanacağı gün ve saat belli olmadı. Bu hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

2020 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bakan Fahrettin Koca'nın son dakika olarak açıkladığı Sağlık Bakanlığı personel alımı için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/14 tercihleri sona erdi. Sağlık sektöründe memur olmak isteyen adaylar arasından 12 bin personel alımı yapılacak. Tercihler ise 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DUYURU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarında hangi kadrodan alım yapılacağını açıklamıştı. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı atama tercihlerinde kadro pozisyonları açıklandı. Buna göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans şeklidne 3 farklı kadro bilgileri mevcut.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI ORTAÖĞRETİM KADRO POZİSYONLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI ÖN LİSANS KADRO POZİSYONLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI LİSANS KADRO POZİSYONLARI