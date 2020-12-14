2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?

14.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:18
2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz hafta 12 bin sağlık personelinin alınacağı duyurulmuştu. Bu alanda başvuru sonuçları sorgulaması halen devam etmektedir. Peki 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/14 sonuçları sorgulama ekranı! Atama sonuçları sorgulama sitesi hangisi?

Atama sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanla ÖSYM'nin başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki 2020 atama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları sorgulama ekranı nasıl açılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi sitesinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Henüz açıklanacağı gün ve saat belli olmadı. Bu hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

2020 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bakan Fahrettin Koca'nın son dakika olarak açıkladığı Sağlık Bakanlığı personel alımı için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/14 tercihleri sona erdi. Sağlık sektöründe memur olmak isteyen adaylar arasından 12 bin personel alımı yapılacak. Tercihler ise 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor.

2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DUYURU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarında hangi kadrodan alım yapılacağını açıklamıştı. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı atama tercihlerinde kadro pozisyonları açıklandı. Buna göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans şeklidne 3 farklı kadro bilgileri mevcut.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI ORTAÖĞRETİM KADRO POZİSYONLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI ÖN LİSANS KADRO POZİSYONLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI LİSANS KADRO POZİSYONLARI

İlgili Haberler

2020 KYK burs sonuçları açıklandı | 2020 KYK bursları ne zaman yatacak?
2020 KYK burs sonuçları açıklandı | 2020 KYK bursları ne zaman yatacak?
İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı
İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 9 Aralık: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 9 Aralık: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Engin Altay Abdülhamit Gül Mustafa Varank
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Adem Ljajic Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:23:41. #1.15#
title