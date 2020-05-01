2020 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri açıklandı! ÖSYM KPSS tarihleri
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2020 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri açıklandı! ÖSYM KPSS tarihleri

2020 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri açıklandı! ÖSYM KPSS tarihleri
01.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:59

ÖSYM, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapıalcak KPSS sınavı için tarih verdi. Koronavirüs nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklikler yapıldı, bununla birlikte KPSS ne zaman sorusu araştırılıyordu. İşte, 2020 KPSS başvuru tarihleri...

ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Uzaktan eğitime geçilip, birçok sınavın ertelenemsinin ardından binlerce adayın beklediği KPSS tarihleri de netleşti. KPSS lisasn ve ön lisans 2020 başvuruları ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ve KPSS başvuru tarihleri haberimizde.

2020 KPSS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki KPSS tarihleri:

2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN...

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmak için uygulanan sınavdır. Daha önceki yıllarda uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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