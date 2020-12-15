2020 Aralık MSB personel temin, başvuru sayfası | Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?

2020 Aralık MSB personel temin, başvuru sayfası açıklandı. Astsubay alımı için tarihler 25 Aralık son gün olarak açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını online olarak yapılacak. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Peki, Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?

2020 Aralık MSB personel temin, başvuru sayfası açıklandı. Astsubay adayları başvurularını sadece online olarak yapabilecek ve diğer şekilde hiçbir başvuru onaylanmayacaktır.2020 Aralık Astsubay alımı başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Adaylar, mezun oldukları okul programına uygun olmak kaydıyla istedikleri kadar Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edebilecek.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:

(İ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(İİ) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(İİİ) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(VIII) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

(IX) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(X) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

ASTSUBAY

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 25 Aralık 2020 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapabilecekler.

MSB PERSONEL TEMİN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Kadın ve Erkek Astsubay Kadroları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere astsubay alımları yapıyor. Binlerce kişilik kadro ile yapılan Astsubay alımları için kadrolar şöyledir:

Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Kadroları:

Güverte,

Makine,

Kurbağadam,

İkmal,

Uçak Bakım,

Bilgi teknolojileri,

İdari,

Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay Alımı Kadroları:

Jandarma,

Personel,

İkmal,

Maliye,

Uçak/Helikopter Teknisyeni,

İstihkam,

Bakım,

Muhabere,

Özel Şartlar:

KPSS Şartı: KPSS puanı şartı aranan branşlar için; KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için bu puanın en az %80'ini almış olmak.

Eğitim Şartı: Temini yapılacak kadorolar da belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezunolabilecek durumda olmak, Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek ve Temini yapılacak branşlariçin kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK ve ya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

Yaş Şartı: 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

Sağlık Şartı: TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve "Sözleşmeli Astsubay Olur" kararlı sağlık raporu almak,