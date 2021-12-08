2020-2021 Akademik Yılı Sonunda Azami Süre Nedeniyle İlişiği Kesilen Lisans Öğrencilerinin Ek Sınav/Ek Süre Hakları ile İlgili Kurallar

2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesine uyarınca, Özyeğin Üniversitesi lisans diploma programlarına kayıtlı olan ve azami sürelerini tamamlayan öğrencilerin hak ve sorumlulukları 08. 03. 2021 tarihli ve 2021/03 sayılı Senato toplantısında alınan karar doğrultusunda belirlenen "Lisans Düzeyinde Azami Öğrenim Süresi Sonuna Gelen Öğrencilerin Hak ve Sorumlulukları Hakkında Uygulama Esasları" uygulaması, YÖK'ün 01. 10. 2021 tarihli ve E-75850160-104. 01. 01. 01-73154 sayılı ve 14. 10. 2021 tarihli ve E-75850160-104. 01. 01. 01-76443 sayılı yazıları doğrultusunda, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak 2020-2021 akademik yılı sonunda azami süresini dolduran ve ilişiği kesilen lisans programı öğrencileri için aşağıda belirlenen kuralların uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.

2020-2021 akademik yılı sonunda azami süresini dolduran ve henüz 4. Sınıfta olmayan öğrencilere tanınacak ek sınav veya süre hakkı yoktur.

2020-2021 akademik yılı sonunda azami süresini doldurup ek sınav ve süre haklarından faydalanmaya devam eden öğrencilere tanınacak yeni bir ek sınav veya süre hakkı yoktur.

2020-2021 akademik yılı sonunda 4. Sınıfta olup azami süresini dolduran ve ilişiği kesilen öğrenciler; 31 Ocak 2022 saat 16. 00'ya kadar başvurmaları halinde, aşağıdaki belirtilen kurallar kapsamında ek sınav ve/veya ek süre haklarından yararlanabilirler:

a) Öğrencilere almadıkları uygulamalı olmayan dersler ile; daha önce varsa sınav hakkı tanınmamış olan başarısız uygulamalı olmayan dersler için 2 ek sınav hakkı tanınır (PLT kodlu dersler hariç). Bu ek sınavlar 2021-2022 güz dönemi sonunda düzenlenecek olan sınav döneminde yapılır. Üniversite Senatosu tarafından uygulamalı ders olarak belirlenen ve ilan edilen dersler için ek sınav hakkı tanınmaz; ancak bu uygulamalı dersleri almaları için öğrencilere 2021-2022 bahar dönemi için (dersler 2021-2022 baharda açılmıyorsa 2022-2023 güz dönemi için) ek süre verilir. Öğrenciler, bu ek sürede uygulamalı derslerine kayıt olarak dersi tamamlayabilirler. Ek süre içinde alınan derslere kayıt olunurken (PLT kodlu dersler ile, bitirme projesi II. aşama dersleri hariç*), önkoşul/ yankoşul şartının sağlanmış olması beklenmez.

b) Daha önce ek sınav hakkı verilmiş olan dersler için ek sınav hakkı tanınmaz. Dolayısıyla, daha önce ek sınav hakkı verilmiş olan derslerden mevcut durumda başarısız olunan derslerin sayısı 5'ten fazla olanların yararlanabileceği ek sınav veya süre hakkı yoktur.

c)Düzenlenen ek sınavlar ve/veya ders almak için 2021-2022 bahar döneminde (2021-2022 bahar döneminde açılmayan dersler için 2022-2023 güz döneminde) tanınan ek süre sonucunda tamamlamadıkları ders sayısı 5'in üzerinde olan öğrencilerin ilişiği kesilir. Tamamlamadıkları ders sayısı en fazla 5 olan öğrencilere ise, 08. 03. 2021 tarihli ve 2021/03 sayılı Senato toplantısında belirlenen esaslara göre işlem yapılır.

d) Düzenlenecek ek sınavlara başvurmayan/ ödemesini tamamlamayan öğrenciler, ek sınav hakkını kullanmış sayılacaktır ve bu hak bir daha tanınmayacaktır. İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmeyecektir.

İlgili ders listesi: IE 402, CS 402, EE 402, ME 402, tüm uygulamalı PLT kodlu dersler.

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