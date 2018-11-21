2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Planlamalar ileriye dönük şekilde yapılamazsa dünün çözümleri bugünün sorunları haline geldiği gibi bugünün çözümleri yarının sorunları olmaya aday olacaktır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, jeopolitik konumu inkar edilemez bir ülkenin fertleri olarak çevresel kirlilik konusunda daha duyarlı hareket etmek durumunda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tarihi bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Çevre ve şehir, tarihin doğurduğu bir hayat alanıdır. Tarihin doğurduğu ve medeniyetin yoğurduğu şehirler, doku ve kimyası ile her şeyden önce insanların o şehirde yaşama gerekçelerini gerçekleştirebildikleri yer olmalıdır. Şehir, insanın mutlu olabildiği kadar onun yaşama nedeni olmalıdır. Planlamalar ileriye dönük şekilde yapılamazsa dünün çözümleri bugünün sorunları haline geldiği gibi bugünün çözümleri yarının sorunları olmaya aday olacaktır."

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da imar affı düzenlemesinin mahalli idareler seçimlerine yaklaşıldığı bir dönemde çıkarıldığını, bu durumun kendisine göre bir "seçim rüşveti" olduğunu söyledi.

İmar affı meselesinin zaruri bir ihtiyaç olmadığını belirten Arı, "Eski yapıları hariç tutarak konuşacak olursak yasadan sonra atılan onlarca temel var. Bunlara bir 'dur' dememiz gerekmiyor mu? Kanun kapsamında olmayan yerlere de binaların harıl harıl yapıldığına şahidiz. Bu yasayı doğru uygulayacaksak kanunla birlikte mevcut yapıların tespiti yapılmalı, yeni yapıların önüne geçilmeliydi." dedi.

"Siz ebedi muhalefet, biz ebedi iktidar"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, küçük bir köy haline gelen dünyada, herhangi bir ülkedeki olumsuzluğun herkesi etkilediğini söyledi.

Çevrenin, sadece insanlar için değil tüm canlılar için önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Türkiye her geçen gün nüfusu artan bir ülke. 2002 yılında 64 milyon olan nüfusumuz bugün 82 milyona gelmiş durumda. Köylerden kentlere göç de hızla devam ediyor ve aynı hızla şehirleşiyoruz. İnsanlar bu şehirleşme ile birlikte gelişen teknolojiden de istifade etmek istiyor. İnsanlar daha konforlu ve daha rahat bir hayat sürmek istiyor ve bunları da devletten bekliyor. Devletimiz ise topladığı vergilerle insanların beklediği hizmetleri sunma gayretinde. AK Parti 16 yıldır iktidarda. Milletin refah içinde yaşaması için hizmetlere aralıksız devam ediyor. Biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 'Siz ebedi muhalefet, biz ebedi iktidar' böyle iyi gidiyoruz. Bu da benim esprimdi ama demokrasilerde birbirimize tahammül etmemiz gerekiyor."

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının zor bir görev olduğunu, 90'lı yıllarda gecekondulardan şikayet edildiğini, günümüzde ise hala şehirleşme probleminin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok sorununun kentleşme ile doğrudan ilintili olduğunu ifade eden Kuşoğlu, 2017 denetimleri ile ilgili olarak Sayıştay raporunda yer alan bulgulara değinerek, raporda yer alan eksikliklerin giderilmesi hususunda telkinde bulundu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçesinin yeterli olmadığının rakamlarla da görüldüğünü söyledi.

Çevre gibi önemli bir konuda öngörülen bu bütçenin yeterli olmadığını düşündüğünü belirten Şener, şunları kaydetti:

"Çevrenin korunması noktasında Türkiye'nin çeşitli sorunları bulunmaktadır. Çevresel politikaların güçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle 2008 global krizi sonrasında tabiat alanları imara açıldı ve çevre politikalarından vazgeçildi. Hava kirliliği temel sorunlarımız arasındadır. Sanayi kaynaklı atık su nedeniyle dere ve akarsularımız kirlenirken Türkiye'nin biyolojik zenginliği bu nedenlerle tehlike altındadır. Yüzey sularının yüzde 79'u kirlenmiş durumdadır. Arıtılmış evsel, kentsel atık su miktarı yüzde bir civarındadır. Çevre, çağımızın sorunudur. Tüm bu çevre sorunlarının çözümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir ancak bu yetersiz bütçe ile bakanlığın işinin zor olduğunu düşünüyorum."

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Milli Emlağa ait sahillerin işletiminde büyük sıkıntılar yaşandığını ileri sürdü. Sahillerin çoğunluğunun mafya ve oteller tarafından kapatıldığını iddia eden Şimşek, "Sahillerin mutlaka tek elden işletilmesi lazım. Plajlar, halkın olması lazım." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin refahı için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için sağlıklı çevreye ihtiyacın olduğunu vurgulayan Aydemir, şöyle konuştu:

"Gezi olayları nasıl çıktı? Ne istedikleri sorulduğunda '3. köprü yapılmasın', 'İstanbul Havalimanı yapılmasın' dediler. Bu hizmetlerin yapılmasına kimler karşı çıktı? Türkiye'nin rakipleri. Yapmayın arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın çevreciliğini kimse tartışamaz. AK Parti'yi karalayamazsınız. Türkiye'de ağaç diken de biziz, havalimanlarını yapan da biziz, yolları yapan da biziz. Biz TOKİ ile gurur duyuyoruz. Milletimiz her şeyi görüyor."

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Türkiye'de 300 bin müteahhit bulunduğunu, bu müteahhitlerin 250 bininin işi bilmediğini ileri sürdü.

Söz konusu müteahhitlerin önünün kesilmesi için rant vergisinin getirilmesi gerektiğini vurgulayan Paylan, "Şehirlerimizin tarihine ihanet etmemeliyiz. Kent hafızasına sahip çıkmalıyız. Ayrıca kentler insanlarla vardır. Diyarbakır Sur'u 'Toledo' yapacağız diyordunuz. Oradaki bazalt taşları kamyonlarla Sur'dan çıkarıldı. Şehrin tarihi dokusu bozuldu." diye konuştu.