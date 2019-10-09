2019 YDS/3 sınav başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman?

09.10.2019 15:22

ÖSYM tarafından yılda 3 defa olmak üzere yabancı dil tespiti için yapılan YDS sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı. YDS sınav başvurusu nasıl yapılır araştırılıyor. Sistemde geçerli fotoğrafı olan adaylar başvurularını online olarak yapabilecekler. Peki, 2019 YDS/3 sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YDS/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN…

2019 YDS/3 SINAVI NE ZAMAN?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 09-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır.

YABANCI DİL BİLGİSİ TESPİT SINAVI BAŞVURU KILAVUZU…

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sistemde geçerli fotoğrafı olmayan adaylar, kendilerine en yakın sınav başvuru merkezlerine, yanlarında Nüfus Cüzdanı ve Aday Başvuru Formu ile gitmeleri gerekiyor. Öte yandan ÖSYM sisteminde kayıtlı fotoğrafı bulunan adaylar ÖSYM'nin internet adresi üzerinden online başvuru yapabilecekler.

YDS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde, b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir. Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra 120 lira olan sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

*Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

*Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

*Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

*Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

*Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,

*Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,

*İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

*Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

*Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)