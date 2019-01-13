2019'un Avrupa Kültür Başkenti Olan Filibe'de Coşkulu Açılış

BULGARİSTAN'ın 2019 Avrupa Kültür Başkenti olan Filibe kentinde iki gün süren açılış töreni düzenlendi. Açılışta Mevlana'nın, 'Gel, kim olursan ol yine gel' isimli şiiri Bulgarca okundu. Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, "Burası kültürel zenginliği ve çeşitliliği olan bir şehir. O yönüyle Filibe'nin Kültür Başkenti olmaya çok uygun bir şehir olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak bir takım projeler düşünüyoruz. Kültür takvimi içinde yer alacağız" dedi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ardından ikinci büyük kenti olan Filibe (Plovdiv), İtalya'nın Matera kenti ile 2019 Avrupa Kültür Başkenti oldu. Filibe'de hafta sonunda yapılan Avrupa Kültür Başkenti açılışına yaklaşık 40 bin kişi katılırken, görkemli törenler düzenlendi. Roma dönemi tarihi zenginliği, Osmanlı döneminden eserler ve günümüzde kültürel ve sanatsal yaşamıyla dikkat çeken Filibe, yıl boyunca Avrupa kültürünün odağını oluşturacak. Yıl içinde 300 projeyle 500'den fazla program yapılacak, ünlü sanatçılar katılacak. Kentin 2019 yılında 2 milyon turist tarafından ziyaret edilmesi hedefleniyor. 8 bin yıllık tarihiyle Avrupa'nın eski şehirlerinden biri olan Filibe, Bulgaristan'ın Avrupa Kültür Başkenti seçilen ilk şehri oldu.

Filibe 2019 Avrupa Kültür Başkenti açılışında 30 metrelik kulede, altı katlı sahnede 1500 sanatçı yer aldı. Açılış programında sahne yerine 360 derecede görme fırsatı sunan kulede ışık, ses ve farklı müzik, dans şovlarıyla görkemli bir açılış yapıldı. Kuledeki programı açan Filibe Belediye Başkanı İvan Totev, "Farklı etnik grupları ve dinleri bir arada yaşatan Filibe'de farklı dillerde konuşuyoruz, ancak birliktelik sloganında hepimiz birlik içindeyiz" dedi.

MEVLANI'NIN ŞİİRİ OKUNDU

'Tüm renkler bir arada' isimli program havai fişek gösterisi ile devam etti. İki saat süren şova kentteki tüm etnik grupların kültürel özelliklerinden kestiler sunuldu. Mevlana'nın, 'Gel, kim olursan ol yine gel' isimli şiiri Bulgarca okundu. Şehre gelecek olan ziyaretçiler, meydanda bulunan Murad Hüdavendigar Cami ve diğer Osmanlı mirası eserleri de görecek. Cuma Meydanı'nda ise Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümüne adanan ve Berlin Duvarı'ndan parçalar içeren sergi büyük ilgi görürken, Komünist dönemin simgesi Trabant markalı arabalarla da renkli bir hava oluşturdu. Filibe'nin Kültür Başkenti çerçevesinde şimdiye kadar 10 milyon euro harcama yapıldığı belirtildi. Filibe'de ülkenin en büyük Roman mahallesi olan Stolipinovo'nun adaylıkta etkili olduğu ve Romanların entegrasyonu adına kültürel faaliyetlere ağırlık verileceği vaat edilmişti. Ancak Roman kültürünün ne açılışta, ne de öngörülen etkinliklerde faal olarak yer almadığı dikkatlerden kaçmadı.

TÜRK KÜLTÜRÜ DE TANITILACAK

Osmanlı eserlerinin de bulunduğu kentte yıl boyunca Türk kültürünün tanıtımı için etkinlikler yapılacak. Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, yıl boyu Türkiye ve Türk kültürü olarak aktif katılım sergileyeceklerini dile getirdi. Ergani, şunları söyledi:

"Burası kültürel zenginliği ve çeşitliliği olan bir şehir. O yönüyle Filibe'nin Kültür Başkenti olmaya çok uygun bir şehir olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak bir takım projeler düşünüyoruz. Kültür takvimi içinde yer alacağız. Sema gösterisi planlıyoruz, Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nı ağırlamayı düşünüyoruz, Anadili Günü var mesela burada çok yaygın kutlanan. Türkiye'ye çok yakın bir yer. O yönüyle çok avantajlı. Edirne'den iki saatlik bir karayolu yolculuğuyla, buraya ulaşabilir vatandaşlarımız. İstanbul'dan 3.5 saati buluyor. Her yönüyle yakın, ulaşımı kolay. Bulgaristan ile ilişkilerimiz çok sıcak. Bulgar halkıyla yakın akrabalık bağlarımız var. Kış sporu turizmi yapılan önemli merkezler var. Pampoprovo, Bansko, Çepelare gibi. Kültür Başkenti ve kış turizmini de birleştirip gelmek isteyenler olabilir. Kazanlık'ta Gül Festivali oluyor ilkbaharda. Gül festivali vesilesiyle gene vatandaşlarımız o festivale katılıp, buradaki faaliyetlere de katılabilirler. Ben tavsiye ediyorum tüm vatandaşlara."

- Bulgaristan

Kaynak: DHA