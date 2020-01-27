2019 Kültür Ve Sanatla Dolu Dolu Geçti

27.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:41

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2019 yılı içerisinde özenle ve titizlikle yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Kültür sanatın merkezi haline gelen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığı ile 7'den 77'ye vatandaşlarımızı kültür sanat ile buluşturmaya devam ediyoruz. 2019 yılında 4 farklı birimde düzenlediğimiz yüzlerce programla 526 bin 302 kişiye ulaştık. Kaliteli, nitelikli ve farkındalık ortaya koyan kültür sanat etkinlikleri ile ilçe halkımıza yakışan bir belediyecilik örneği sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kültür ve sanatı şehrin her yerine yayarak zamanın dolu dolu yaşanmasını sağlayan ve İnegöl halkının sosyal hayatını renklendiren çalışmalara imza atan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde konserlerden tiyatro oyunlarına, söyleşilerden seminerlere, sergilerden imza günlerine kadar pek çok alanda farkındalık ortaya koyan etkinlikler ile İnegöl halkını buluşturmayı başardı.

152 PROGRAM İLE TOPLAM 354 BİN 450 KİŞİYE ULAŞILDI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün amaçları ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Alper Taban, "Müdürlüğümüz belediyemizin amaç, ilke ve hedeflerine uygun; sergi, seminer, tiyatro, konser, festival, konferans ve sanatsal ve teknik kurslar gibi her türlü kültürel etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenmesine yardımcı olmak, etkinliklerle kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükselmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda tevazu, samimiyet ve gayretle gönülden bağlı olduğumuz İnegöl'e ve bu aziz şehirde yaşayan ilçe halkına yakışır programlarla şehrin ortak bir paydasını oluşturmayı, kent halkının kaynaşmasını ve toplumsal moralin yükseltilmesini sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 birimde (Gençlik Merkezi, Kent Müzesi ile Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi, Bilgi Kültür Evleri ve İnesmek) toplamda 38 personel ile İnegöl halkının hizmetindeyiz. Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde konserler, tiyatrolar, seminer ve konferanslar, sergiler, şenlikler, ramazan etkinlikleri, kültür-sanat festivali, kültür-sanat kursları, halk oyunları, sosyal sorumluluk projeleri, müzelerimizde sergiler, seminer ve konferanslar, müze ziyaretleri, öğrenci etkinlikleri, atölye çalışmaları, İnesmek aracılığıyla ise sanat ve meslek edindirme kursları, sergiler, kursiyer etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri ve son olarak Bilgi Kültür Evlerinde ücretsiz ve güvenli internet hizmeti, çocuk etkinlikleri, zeka ve strateji oyunları (satranç ve mangala) ve kütüphane hizmeti ile 2019 yılı içerisinde 152 programda toplam 354 bin 450 kişiye ulaşıldı" dedi.

"KÜLTÜR VE SANAT BİZİM OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN"

Kültür sanatı hayatımızın merkezine yerleştirmek için önemli çalışmalara imza atıldığının altını çizen Taban, şöyle devam etti: "Bu yolda farklı alanlarda icra ettiğimiz 19 konser ile 46 bin 800 kişiye ulaşıldı. Ayrıca 37 çocuk etkinliği ile 37 bin 200 minik sanatsevere eğlenceli ve keyifli anlar yaşattık."

"2019 yılı içerisinde 16 seminer ve konferans ile 10 bin 200 izleyiciye ulaştık. Yine kültür sanat etkinliklerimiz kapsamında 27 yetişkin tiyatro oyunu ile 10 bin 638 kişiye, ramazan etkinliklerimiz kapsamında 11 etkinlik ile 15 bin 500 izleyiciye, 32. uluslararası kültür sanat festivali ile 120 bin izleyiciye eriştik. Kültür sanat kurslarımız ile 15 farklı branşta 810 kursiyere eğitim verdik."

KÜLTÜR SANATIN MERKEZİ BEŞİNCİ MEVSİM

"Yıl içerisinde belediyemize ait salonlarda hem İnegöl Belediyesi'nin farklı program ve etkinlikleri ilçe halkımızla buluştu hem de farklı STK, kurum ve kuruluşlara salon anlamında katkılar sunduk. Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yıl boyunca toplam 108 program, Mobilya Müzesi Konferans Salonunda 65 program ve İnegöl'de artık kültür ve sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde de 140 program gerçekleştirildi."

62 BİN KİŞİ MÜZELERİMİZİ ZİYARET ETTİ

"Geçmişin izlerini en iyi şekilde yansıtan ve ziyaretçilerini geçmişte kısa bir yolculuğa çıkartan Kent Müzesi ve Mobilya Ağaç Sanayi Müzemiz, İnegöl halkından aldığı güçle geleceğe daha emin adımlarla yürüyor. 2019 yılında müzelerimiz 62 bin 481 ziyaretçi ağırladı. 10 Ocak 2009- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplamda 782 bin 381 ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. 'Geçmişin bizlere daha anlatacağı çok şey var' düsturuyla hareket eden müzelerimiz özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadıkları yeri daha iyi bir şekilde özümsemeleri için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılında 45 okul 137 sınıf 4.110 öğrenci müzelerimizi ziyaret etti. Yaşayan Müze anlayışıyla hareket eden İnegöl Kent Müzesi ve Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi, kendini her an yenileyen yapısıyla birçok şehre örnek olmaya da devam ediyor. 2019 yılı içerisinde kendi il ve ilçelerine benzer bir müze oluşturmak adına 3 farklı şehirden konuklarımızı ağırlayıp bilgi verdik. Ayrıca sergi ve etkinliklerin yuvası haline gelen müzemiz; kentimizin kültür ve sanat merkezi olmuştur. 2019 yılında 16 sergi müzemizde açılırken, toplamda da 123 sergimiz halkımızın izlenimine açılmıştır. Müzelerimiz yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaparken, İnegöl'ün turizm değerlerinin de öne çıkmasına olanak sağlamaktadır. Yurt içinden 36 kafile müzelerimizi ziyaret ederken, yurt dışından ise 10 kafile müzelerimizle buluştu."

"İNESMEK YOLUNA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYOR"

"Toplumumuza nitelikli iş gücünün kazandırılmasının yanı sıra geleneksel el sanatlarının yaşatılması noktasında en önemli sosyal sorumluluk projelerinden birisi durumunda olan İnesmek'in dokunduğu hayatların zenginleştiğini ve güzelleştiğini görüyoruz. 2011 yılında 14 branşla yola çıkan İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, bugün 29 branş ile eğitim öğretimini sürdürüyor. İNESMEK, her bireyin kendi yeteneklerini ortaya koyma, beceri sağlayabildiği alanları açığa çıkardığı bir merkez. Adeta bir okul özelliğine sahip İNESMEK kurslarında el sanatlarından bilişim teknolojisine, yabancı dil eğitimlerinden kişisel gelişime, meslek eğitimlerinden sanat ve tasarım kurslarına kadar pek çok alanda eğitim verilmekte. Bilindiği üzere İnesmek Kurslarımızı Beşinci Mevsim Kültür Merkezimize taşıdık. İyileşen fiziki şartlar ile birlikte kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin daha da güzel işler ortaya koyduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde bünyesinde bulunan 28 usta öğretici ile 29 farklı branşta, 84 grupla 1582 kursiyere hizmet veren İNESMEK yoluna emin adımlar ile devam ediyor."

BİLGİ KÜLTÜR EVLERİNDEN 1 MİLYON ÇOCUK FAYDALANDI

"Bilgi Kültür Evleri ile bugünün yarını, yarının umudu olan çocuklarımızın sadece internet kullanımdan ziyade zamanlarını daha kaliteli ve nitelikli bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyoruz. "Bu anlayışla çıktığımız yolda 9 Bilgi Kültür Evinde 17 Mart 2008'den bugüne kadar toplam 1 milyon 105 bin 109 kişi istifade ederken, 2019 yılı içerisinde ise 106 bin 573 ziyaretçi bilgi kültür evlerimizden faydalandı."

KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 526 BİN KİŞİYE ULAŞTI

"Tüm bu faaliyetlerimizi göz önüne aldığımızda, Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimiz ile 2019 yılında 354 bin 450 kişiye, İNESMKE ile 2798 kişiye, Müzelerimizle 62 bin 481 kişiye ve Bilgi Kültür Evlerimizle 106 bin 573 kişiye erişerek 2019 yılında toplam 526 bin 302 kişiye erişildi. Kültür sanatın merkezi haline gelen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığı ile 7'den 77'ye vatandaşları kültür sanat ile buluşturuyoruz. Kültür sanat aracılığıyla aklımız ve ruhumuz zarafet kazanıyor. Bu zenginliği korumak, sanat aracılığıyla ifade edilmesine zemin hazırlamak için elimizden gelen özveri ve gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler