2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk dönem sona erdi

20.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:31

Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılında öğrenciler uzun süren sınav maratonlarının ardından 15 tatile ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kağıthane Belediyesi de ilçedeki çocuk ve gençlere karne hediyesi olarak birbirinden farklı kültür sanat programları hazırladı.

Kağıthane'de karne tatili Yusuf Güney konseri ile başladı. Özellikle çocuk ve gençler tarafından oldukça sevilen sanatçı Yusuf Güney, en yeni şarkılarını Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda seslendirdi. Kağıthaneli her yaştan vatandaş programa yoğun ilgi gösterdi.

Konser programıyla başlayan ara tatil, Kağıthane'de çocuklara özel kültür sanat programlarıyla devam ediyor. Kağıthane Belediyesi çocukların ara tatilde aile ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmeleri için tiyatro ve sinema gösterimlerini arttırdı. Haftanın 6 gününü çocuk sineması ve tiyatrolarıyla dolduran Kağıthane Belediyesi'ne bağlı kültür merkezlerinde salıdan pazara her gün sinema; cumartesi, pazar ve salı günleri de sinemalara ek olarak sahnelenen tiyatrolar çocuk ve gençlerin izlenimine ücretsiz sunulacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de programlara katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Ara tatilde öğrencilerin motivasyonlarını kültür sanat programlarıyla arttırmak istediklerini belirten Başkan Öztekin; ''Öğrencilerimiz hem aileleri, hem de arkadaşlarıyla kültür merkezlerimizde güzel vakit geçiriyor. Kültür sanat programlarımız eğlenceli olduğu kadar aynı zamanda eğitici içerikler de sunuyor. Çocuklar sinema ve tiyatrolardaki kurgularla sağlıklı kalmayı, çevreye ve hayvanlara duyarlı olmayı, büyüklere saygılı davranmayı öğrenmiş oluyorlar. Ara tatile özel kültür sanat programlarımızın sayısını arttırdık. En çok da bundan ailelerin mutlu olduğunu görüyoruz.'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler