2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu
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2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu

Denizli'nin Baklan ilçesinde 7 yıldır haber alınamayan kişinin cesedinin parçaları, teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda bulundu ve 17 saat süren çalışma sonucu çıkartıldı.

07.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:50

Denizli'nin Baklan ilçesinde 7 yıldır haber alınamayan kişinin cesedinin parçaları, teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda bulundu ve 17 saat süren çalışma sonucu çıkartıldı.

Cep telefonundan son olarak 4 Nisan 2013'te sinyal alınan reklamcı Levent Karaduman'ın (39) kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karaduman'ın birlikte çalıştığı teyzesinin oğlu Ali Osman S'nin (31) Hadim Mahallesi'ndeki evinin yakınında bulunan kuyuda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile dün sabah saatlerinde arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 16 metre derinliğindeki kuyuda bulunan suyun bir kısmını motopompla boşaltan ekiplerin bir erkek ayakkabısı bulması üzerine su altı kamerasıyla yapılan incelemede, çuval içerisinde ceset parçaları tespit edildi.

Mahallenin su ihtiyacını karşılamak için 1960'ta açılan 120 santimetre çapındaki kuyuya halatla inen su altı arama kurtarma ekibinden balık adamın su ve gaz nedeniyle cesede erişmesinde güçlük çekilmesi üzerine kuyudaki suyun tamamen boşaltılmasına karar verildi.

Kuyunun kaynağının güçlü olmasından dolayı suda fazla eksilme olmaması üzerine kuyunun yan tarafı Büyükşehir Belediyesinden getirtilen ekskavatör yardımıyla kazılarak açılan kanaldan suyun eksiltilmesine çalışıldı.

Tahmin edilenden derin olan kuyudaki suyun bir türlü boşaltılamaması üzerine akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesinden saniyede 25 litre su tahliye eden büyük boy sondaj pompası talep edildi.

Kurulan büyük boy sondaj pompası ile gece yarısı kuyudaki suyun tamamen boşaltılmasının ardından özel kıyafetli balık adam halatla indiği kuyudaki ceset parçalarını çuvala yerleştirdi. Ceset parçaları, 17 saat süren çalışma sonrası bağlanan halat yardımıyla çıkartıldı.

Suçlamayı kabul etmedi

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından tabuta konan ceset parçaları ve kemikler, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Ali Osman S. (31), Denizli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ali Osman S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Su kuyusunun bulunduğu arazinin sahibi olan Ali Osman S'nin babası Orhan S. de Çal Cumhuriyet Savcılığınca gözaltına alındı.

Öte yandan 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman'ın oğlu Ramazan Karaduman'ın cesedin kimliğinin tespiti için DNA örneği verdiği öğrenildi.

"Cep telefonunu kullandı"

Dün sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmasını Karaduman'ın yakınları gözyaşları arasında izledi.

Karaduman'ın amcası Hayati Karaduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları durumun çok üzücü olduğunu, suçluların cezasını çekmesini istediklerini belirtti.

Karaduman, yeğeni ortadan kaybolduktan sonra Ali Osman S'nin kendilerini oyaladığını, İstanbul'a yerleştiğini söyleyerek kayıp ihbarı verilmesini engellediğini iddia etti. Bu kişinin yeğenine ait cep telefonunu 7 ay kullandığını anlatan Karaduman, otomobilini de vekalet çıkartarak sattığını öne sürdü.

2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu

Kaynak: AA

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