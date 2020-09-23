2012 yılında şehit edilen Binbaşı Ercan Kurt'un katili olan terörist öldürüldü Diyarbakır Lice'de 2012 yılında mayınlı tuzakla şehit edilen Binbaşı Ercan Kurt'un katili olan terörist Amanos Dağları'nda SİHA destekli operasyonla öldürüldü. Bu haber sonrası şehit binbaşının ailesinin yüreğine az da olsa su serpilmiş oldu.

Türkiye'nin yeni güvenlik politikası kapsamında yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadele devam ediyor. 2012 yılında Diyarbakır Lice'de mayına basarak şehit olan Binbaşı Ercan Kurt'un katili olan PKK'lı terörist Şefik Körman, Hatay Amanos Dağları'nda SİHA operasyonuyla öldürüldü. Ailesi ise haber sonrası "Yüreğimize su serpildi" dedi.

Sabah gazetesinden Sırrıberk Aslan ve Özgür Cebe'nin haberine göre; Hatay'ın Amanos Dağlarında önceki gün 3'ü de 500 bin liralık Gri listede aranırken öldürülen ve İçişleri Bakanlığınca dün kimlikleri açıklanan teröristlerin sözde Amanoslar sahasına bağlı üst düzey teröristler oldukları belirlendi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi kırsalındaki operasyonlar nedeniyle bir süre önce Kahramanmaraş'a oradan da Hatay kırsalına sızdıkları belirlendi. Yıldırım-5 operasyonu kapsamında 1448 güvenlik görevlisinin katılımıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin Amanos kırsalında barındıkları nokta tespit edilince bölgeye SİHA ve Atak taarruz helikopterleri sevk edildi. Hava destekli operasyonda 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

2012 YILINDA BİNBAŞI KURT'U ŞEHİT EDEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin gri kategoride aranan 'Ali Norşin' kod adlı Şefik Körman, Cihan Erbaş ile Serhat Aykul olduğu belirlendi. Terörist Körman 2011-2015 yıllarında Diyarbakır'ın Lice, Hani, Dicle ilçeleri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının faili olmaktan aranıyordu. Hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca yakalama kararı bulunan Körman, 2 Haziran 2012'de Lice-Bingöl karayolunu keserek İngiliz vatandaşı Japon uyruklu James Masami adlı turisti kaçırmış, turistin kurtarılması için operasyona çıkan güvenlik güçlerine de uzaktan kumandalı mayınlı tuzak kurup Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt ile uzman çavuş Abdullah Açıcı'yı şehit etmişti.

"YILLARDIR İÇİMİZ YANIYORDU YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"

Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde yaşayan annesi Zehra (80) ve babası Ahmet(82) oğullarını şehit eden teröristin öldürülmesiyle ilgili SABAH'a konuştu. Anne Zehra Kurt, "Benim dedem Çanakkale şehididir. Dedem Aliş Karabıyık şehit olduğunda annem 40 günlük bebeymiş. Ben şehit torunu olarak dünyaya geldim. Ercanımın da arkasında 2 tane küçük yavrusu kaldı. Ben şehit anası olarak öleceğim. Allah devlete, millete, ordumuza zeval vermesin. Yiğidimin katillerinden birinin daha öldürüldüğünü öğrendim. Çok sevindim" dedi. Baba Ahmet Kurt ise, "Allah Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin. Yıllardır içimiz yanıyordu, şimdi az da olsa yüreğimize su serpildi" diye konuştu.

KAÇIRIP BULDAN'A TESLİM ETTİ

Diyarbakır-Bingöl karayolunu 26 Nisan 2014'te kesen terörist Körman, Bingöl 5. Komando Taburu'nda görevli uzman çavuşlar Mehmet Calban ve Hasan Demircan'ı kaçırdı. Askerleri 4 gün alıkoyan terörist daha sonra HDP eş başkanı Pervin Buldan ile milletvekili İdris Baluken'i dağa çağırıp teslim etmişti. Askerlerin teşhis ettiği Körman hakkında dava açılıp, yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Haberler.com