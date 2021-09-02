20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı
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20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kayınpederi ile 20 yıldır aşk yaşadığı ileri sürülen Ayşegül isimli kadın, Ece Üner'in programına konuk olarak yaşadıklarını tek tek anlattı. Eşinin karşısına oturarak her şeyi anlatan kadın, "Eşim askerdeydi, kayınpederim gece yanıma gelip yatakta beni sıkıştırdı" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Programa katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etti. İddiaların odağındaki Ayşegül ise dün canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlattı.

"EŞİMLE BABAMI AYNI ODADA YAKALADIM"

Eşi ve öz babası arasındaki ilişkinin 20 yıl önce kendisi askerdeyken başladığını söyleyen Adnan Bey, bu durumu 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak fark ettiğini anlattı. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili konuşan Adnan Bey, "Ben şüphelenmedim. Babam geçen sene bu zamanlarda evime misafir olarak gelmişti. Yemekleri yedik, çay içtik, sonra saat 12'den sonra yatmaya gittik. Eşimle çocuklarım aynı odada yatıyordu. Ben salonda yatıyordum. Babam da misafir odasında yatıyordu. Gece 02.00 saatlerinde lavaboya gittim ve baktım onların odasında ışık yanıyor. Babam eşimin odasına gitmiş, çocukların yanında."

"KOCAM ASKERDEYKEN KAYINPEDERİM YATAĞIMA GELİP BENİ SIKIŞTIRIYORDU"

20 yıl öncesine dayanan olayları anlatan Ayşegül hanım, şunları söyledi: "Eşim askerdeydi, kayınpederim de benim yatağıma geldi. Odalarımız karşı karşıyaydı zaten. Kıyafetleri benim odamdaydı, yanıma geldiğinde üzerinde beyaz külot vardı. Ben yatıyordum kayınpederim yanıma gelip kalçama dokundu. Sonra kalktım ağlamaya başladım yanıma hemen kayınvalidem ve görümcem geldi. Kayınvalideme anlattığımda 'Adama iftira atma, ölülerin ruhu gelmiştir. O kayınpederin değildir' dedi. Ben yatarken duvara kaçtıkça kayınpederim benim üzerime geldi."

20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı

"KAYINPEDERİM SİLAH ZORUYLA İSTİSMAR EDİYORDU"

"Eşim askerden geldiğinde ona anlatmadım çünkü kayınvalidem 'bizi rezil etme' diyerek kimseye anlattırmadı. Eşime söylemeye korktum, köyde koyunlardan dolayı beni ahırda dövmüştü. Eşim Adnan yattığım yastıkla bana yerleri süpürtüyordu. Kayınpederim İsmet ben bunları yaşarken silahla yanıma gelip beni istismar edip 'birine söylersen seni öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Bana 'Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor' diyordu. Kayınpederimin bana yaptıklarını bütün köy biliyordu. Allah onun belasını versin daha fena olsun. Ben yıllarca kayınpederim ve kocamdan korkusuna hiçbir şey söyleyemedim. Eşim benim yaşadıklarımı öğrendikten sonra babasını bizim eve yemeğe çağırdı."

20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı

EŞLER YÜZLEŞTİ

Canlı yayında eşiyle yüzleşen Adnan bey ise babası ile eşinin yaşadıklarını bilmediğini onları birlikte yakalayınca her şeyi öğrendiğini anlattı. Eşine sitem eden Adnan bey, "Bana yaşadıklarını anlatsaydın hiçbir şey böyle olmazdı. Madem sana şiddet uyguladım o zaman babanın evine niye gitmedin?" dedi.

Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı
20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (6)
ENDER TÜRK : millette ne potansiyel varmış
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZEYNEP NURSEN: Kocan askerdeyken azıttın mı, ne de çirkin suratı, evlilik programları daha iyiydi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EREN İSMAİL: Acil RTÜK bu programı kaldırmalı.
Cevap Yaz 2 44 Yayından Kaldır
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20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı - Haberler Magazin
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