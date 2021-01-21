20 yaş altı otobüsle seyahat edebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

15 Ocak itibari ile toplu taşımada HES kodu zorunlu hale geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı otobüsle seyahat edebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve günlük yaşamı etkileyen koronavirüs, vaka artışı nedeniyle kısıtlamalara sebep oldu. Peki, 20 yaş altı otobüsle seyahat edebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

20 YAŞ ALTI OTOBÜSLE SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

15 Ocak'ta yürürlüğe giren ve 20 yaş altı vatandaşların otobüs, metrobüs ve metro giğbi toplu taşıma kullanımı yasaklandı. Konu ile ilgili; "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir."

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceğini duyurdu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Bu kapsamda HES kodu ile eşleşen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları da yasaklanacaktır. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

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Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün