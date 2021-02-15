20 yaş altı otobüse binebilir mi? 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? Yeni toplu taşıma kriterleri nelerdir? Toplu taşımada yaş sınırı kaç oldu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan biri toplu taşıma yaş sınırı olmuştur. Yeni düzenlemeye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi. Peki, 20 yaş altı otobüse binebilir mi? 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? Yeni toplu taşıma kriterleri nelerdir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan biri de toplu taşıma yaş sınırı olmuştur. Yeni düzenlemeye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi. Peki, 20 yaş altı otobüse binebilir mi? 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? Yeni toplu taşıma kriterleri nelerdir? Toplu taşımada yaş sınırı kaç oldu? Kimler toplu taşımaya binebilir? İşte detaylar haberimizde….

20 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı 12 yaş altına çekildi.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı 12 yaş altına çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi. Kural 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi.

Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanması engellenecek.

İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirilmişti.