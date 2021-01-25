20 yaş altı dolmuşa binebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınana önlemlerin arasında 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaktadır. Bu kapsamda hangi saatler arası 20 yaş arası sokağa çıkabilir? 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması saatleri nelerdir? Hangi saatler arasında sokağa çıkılabilir?

20 yaş altı dolmuşa binebilir mi? sorusu gündemde sık sık araştırılan konular arasında yer akmaktadır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınana önlemlerin arasında 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaktadır. Bu kapsamda hangi saatler arası 20 yaş arası sokağa çıkabilir? 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması saatleri nelerdir? Hangi saatler arasında sokağa çıkılabilir? 20 yaş ve altı otobüse binebilir mi? İşte detaylar haberimizde...

20 YAŞ ALTI DOLMUŞA BİNEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlandığını duyurulmuştu.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ? 20 YAŞ ALTI KISITLAMA SAATLERİ NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin gündeminde yeni koronavirüs kararları ile birlikte 20 yaş altı seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrası yeni kararlar duyurulurken 20 yaş altı seyahat edebilir mi sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.

20 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLECEK Mİ?

20 yaş altı seyahat edebiliyor. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanmayacağı biliniyor. Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararları şöyle duyurdu;

65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.