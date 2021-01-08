20 yaş altı ailesiyle dışarı çıkabilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izin saatleri ne zaman, yasak satleri ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamalar kapsamında 20 yaş altı olan kişilerin sokağa çıkma izni belli saatler arasında olmakta. 20 yaş altı ailesiyle dışarı çıkabilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izin saatleri ne zaman, yasak satleri ne zaman?

20 yaş altı gençler ve çocuklar velisi ile dışarı çıkabilecek, seyahat edebilme hakkına sahip olacak. Belirli koşullar altında gerçekleşecek olan 20 yaş altı seyahat süreci, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kriterler dahilinde gerçekleşecek. Peki, 20 yaş altı seyahat edebilir mi ve 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

20 YAŞ ALTI AİLESİYLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen bilgiler özetle şöyle:

- Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek. Bunun dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

- Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma gibi işlerini yerine getiren görevliler, apartman-site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikâmetleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

EVCİL HAYVAN SATIŞI YAPAN İŞYERLERİ

- Evcil hayvan satışı yapan işyerlerinin sahipleri ve çalışanları, hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında işyerlerine gidip gelebilecek. Bu muafiyet ikâmet ile işyeri arasındaki güzergâhla sınırlı olacak. Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu işyerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslenmeleri yapılabilecek, ticari faaliyette bulunulamayacak.

- Yarış atlarının bakım ve beslenmeleri ile hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar da sadece bu işleri yapmak ve ikâmetleriyle yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

- Haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar, bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak kaydıyla, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacı zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan çevrim içi (on-line) satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00-00.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek.

- Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler de hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-00.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek.

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis-dağıtım faaliyetlerinde olanlar bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergâhlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- İnşaatlarda çalışanlar ise ikâmetleriyle inşaat sahası arasındaki güzergâhla sınırlı olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- Çalışanları inşaat alanı içerisindeki şantiyede konaklayanlar için, muafiyetten sadece şantiyede kalan işçiler yararlanabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilemeyecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ, SOKAĞA ÇIKMA İZİN SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.