20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 30 Nisan'a kadar sürecek festivalin, Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentteki tarihi ve kültürel yapılar hakkında bilgi verdi.

Festivalin açılışının, Dünya Tiyatrolar Günü'nde gerçekleştirildiğini belirten Yayman, "Sanatı önemsiyoruz. Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Cumhuriyetimizin temeli milli kültürdür'. Anadolumuzun bir açık hava müzesi olduğunu düşündüğümüzde, Adanamızın, bu açık hava müzesinin en önemli destinasyonlarından birisi olduğunu düşündüğümüzde, bizim daha çok çalışmamız lazım. Türkiye'de 20 yıldır devam eden bir kültür-sanat organizasyonu ne kadar az değil mi? O anlamda biz bu 20'ncisi yapılan tiyatro festivalinin, Adanamızın marka değeri olması bakımından çok önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Adana çok farklı haberlerle anıldığını dile getiren Yayman, "Ama en çok, tiyatro bileti için kuyrukların olduğu ve çadırda insanların tiyatro bileti aradığı bir şehir olarak anılıyor. Bununla iftihar ediyoruz." dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tiyatro sanatçılarının ve seyircilerinin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı.

Festivalin önemine değinen Demirtaş, "Bugüne kadar 1 milyona yakın seyirciyi tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmanın, dünya çapında tiyatro festivali yapmanın haklı gururunu ve kıvancını hep birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer konuşmacılar

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın organizasyona desteklerini hatırlattı.

Festivalin, zor zamanlardan gelerek dünya çapında bir etkinliğe dönüştüğünü anlatan Kurt, "Bir şehir, festivaline ne kadar sahip çıkarsa, o festival daha da büyür, güçlenir." şeklinde konuştu.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da kentin festivali sahiplenmesinin, kendisini mutlu ettiğini aktardı.

Bu tür organizasyonlara daha fazla ihtiyaç olduğunu dile getiren Sabancı, "Tiyatro, sanatın tüm dalları, toplumun gelişmesi için olmazsa olmaz. Ne mutlu ki biz birçok şey yapmaya çalışıyoruz ama inanın en coşkuyla yaptıklarımızdan biri Adana'daki bu tiyatro festivali." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de festivalin kentte ilgi gördüğünü belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş ise festival hakkında bilgi verdi.

"Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla, 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" açılış töreninde sahibini buldu. Ödülün bu seneki sahibi, tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Ayla Algan oldu.

Konuşmaların ardından Kübalı Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun "Küba, Perküsyon ve Dans" isimli gösterisiyle festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Festival programı

Festivalde bu yıl, 6'sı yabancı 30 gösterimle en fazla oyun sayısına ulaşılacak.

Kübalı tiyatro grubunun yanı sıra İspanya'dan "Best Of Yllana" ve "Yalnızlar", Litvanya'dan "Godos", Almanya'dan "Tiyatro Delusio" ve Slovenya'dan "Peter Kuster" isimli oyunlar perde açacak.

Eskişehir Şehir Tiyatrosu "39 Basamak", Tiyatro Adam "Kafkas Tebeşir Dairesi", Semaver Kumpanya "Mağrur Fil Ölüleri", Yolcu Tiyatro "Joko'nun Doğum Günü", Mam Art "Kızgın Damdaki Kedi", Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu "Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi", Tiyatro Keyfi "Çocuk İstiyorum" ve "Gözlerin Ardından Müzikal", İstanbul Şehir Tiyatroları "Sızı", Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Boyacı", Seyhan Belediye Tiyatrosu "Asiye Nasıl Kurtulur", Ankara Devlet Tiyatrosu "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunlarıyla, Adana Devlet Tiyatrosu da "Ali Baba ve Kırk Haramiler" isimli çocuk oyunuyla izleyici karşısına çıkacak.

Açık hava gösterileri

30 Nisan'a kadar sürecek festivalde, 3 açık hava gösterisi sunulacak.

Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun açılış gösterisinin yanı sıra Bursa Devlet Tiyatrosu "Bana Mastikayı Çalsana" ve Antalya Devlet Tiyatrosu "Deli Dumrul" adlı oyunlarını sergileyecek.

Bu etkinliklerle, salon gösterilerine bilet bulamayan tiyatroseverlerin, açık alandaki oyunları izlemesi ve festivalin halkla bütünleştirilmesi amaçlanıyor.

Festival boyunca atölye çalışmaları düzenlenecek, genç tiyatro topluluklarına sahne şansı verilecek.