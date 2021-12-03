20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI'NDA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI VE GENEL KURUL

20. Milli Eğitim Şürası'nın ikinci gününde "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" olmak üzere 3 ihtisas komisyonunda çalışmalar başladı.

Şüra hazırlık çalışmaları kapsamında "sura. meb. gov. tr" web adresi üzerinden öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları gibi STK'lar ile üniversiteler gündemle ilgili tespit ve önerilerini iletti. Bu kapsamda internet sitesine 32 bin 643 görüş geldi.

600'e yakın şüra üyesinin katılımıyla düzenlenen özel ihtisas komisyonları çalışmalarında ortaya konan görüşler bugün gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılacak oylamanın ardından tavsiye kararları alınacak ve şüra sona erecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin iyileştirilmesi hususunda gönderilen öneriler genel hatlarıyla şu şekilde;

"Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği" özel ihtisas komisyonunda görüşülmesi isteğiyle "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi" başlığıyla Bakanlığın gündeme aldığı taslak maddeler arasında 37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma yoluyla eğitime katılımının sağlanması bulunuyor.

Bu alanda gelen diğer öneriler şöyle: "Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek harmanlanmış (hibrit) eğitim modelleri geliştirilmelidir. Kaynaştırma yolu ile eğitim gören tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınıflarına ihtiyaç halinde destek eğitim personeli ve/veya kolaylaştırıcı kişi görevlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişiminin desteklenmesi için sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler, müsabakalar gibi etkinlikler artırılmalıdır. Tüm eğitim kademelerinde ve sınıf seviyelerinde rehberlik hizmetleri güçlendirilmelidir. "

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