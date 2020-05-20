20 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Olimpiyat Yıldızları
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor
01:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye
01:00 İsveç - Türkiye
02:40 Olimpiyat Yıldızları
02:55 Spor Kitaplığı
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Fransa
03:00 Türkiye - Fransa
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Olimpiyat Yıldızları
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya
07:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye
07:00 İsveç - Türkiye
08:40 Bir Oyundan Fazlası
08:40 Olimpiyat Yıldızları
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Unutulmaz Maçlar
10:30 Euro 2016 Futbol Karş. Hırvatistan –ispanya
10:30 Hırvatistan - İspanya
11:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Olimpiyat Yıldızları
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Peru – Brezilya
12:15 Peru - Brezilya
12:15 Türkiye - Sırbistan
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Trabzonspor – Antalyaspor
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Olimpiyat Yıldızları
18:40 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Milan - Torino
18:40 Milan - Torino
18:55 Kamu Spotu İşte Spor
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:55 Kamu Spotu Evde Spor
21:00 Lig Hatırası 88 - 89
21:00 Lig Hatırası88 - 89
21:25 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Milan - Juventus
21:25 Milan - Juventus
21:25 Ustalara Saygı
21:35 Inter - Napoli
21:35 İtalya Kupası Yarı Final 1. Karşılaşması İnter - Napoli
21:45 Bir Zamanlar
21:50 Juventus - Roma
22:00 Spor Akşamı
23:00 Türkiye - Fransa
23:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya
23:00 Brezilya - Almanya
Kaynak: InterSinema.com