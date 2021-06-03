20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir?

Astrolojide yer alan 12 burcun tarihleri aylara ve günlere göre değişmektedir. Her burcun yükselen burcu saatlere göre farklıdır. Vatandaşlar 20 Mart doğanların burcu ne merak etti. Peki, 20 Mart hangi burç? 20 Mart gününde doğanların burcu hangi burç olmaktadır? 20 Mart doğumluların burcu ne oluyor? Yirmi Mart burcu nedir? 20 Mart yükselen burcu nedir? 20 Mart Balık mı Koç mu? 20 Mart burç günü nedir? Detaylar haberimizde.