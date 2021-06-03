20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir?
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20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir?

20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir?
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Astrolojide yer alan 12 burcun tarihleri aylara ve günlere göre değişmektedir. Her burcun yükselen burcu saatlere göre farklıdır. Vatandaşlar 20 Mart doğanların burcu ne merak etti. Peki, 20 Mart hangi burç? 20 Mart gününde doğanların burcu hangi burç olmaktadır? 20 Mart doğumluların burcu ne oluyor? Yirmi Mart burcu nedir? 20 Mart yükselen burcu nedir? 20 Mart Balık mı Koç mu? 20 Mart burç günü nedir? Detaylar haberimizde.

20 Mart hangi burç? 20 Mart günü doğan kişilerin burcu nedir? Doğum günü 20 Mart olanların burcu nedir? Mart 20 si burcu hangisi? Mart 20 hangi burç? 20 Mart hangi burçtur? 20 Mart burcu erkeği ve kadını özellikleri nedir? 20 Mart burcunun tüm özellikleri nelerdir? 20 Mart hangi burç? 20 Mart balık burcu mu? 20 Mart koç burcu mu? 20 Mart hangi burca mensuptur? Doğum günü 20 Mart olanların burcu nedir? 20 Mart yükselen burçları ve saatleri nedir? 20 Mart burcu ile ilgili detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ BURÇ BULUNUR?

Toplamda 12 burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

20 MART HANGİ BURÇ?

20 Mart Balık burcuna aittir. 20 Mart günü doğanların burcu Balık burcudur. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğanların burcu Balık'tır. Bu yüzden 20 Mart günü doğum günü olanların burcu da Balık olmaktadır. 20 Mart yükselen burcunuzu hesaplama sitelerinden hesaplayabilirsiniz. Çünkü doğum tarihi saatinize göre yükselen ve alçalan burç değişebiliyor.

20 Mart günü burcu : Balık

20 MART BALIK BURCU MU KOÇ BURCU MU?

20 Mart Balık burcunun son günüdür. Fakat Balık ve Koç burcunun tam ortasında yer aldığı için genellikle karıştırılan bir gündür. 20 Mart günü doğanların burcu Koç değil Balık burcudur. Fakat 1 gün sonra yani 21 Mart günü ise Koç burcuna aittir. Kısacası 20 Mart balık burcundandır. Balık burcunun son günü 20 Mart'tır. Fakat uzmanlara bugün için, 20 Mart günü Koç burcunun özelliklerini az da olsa taşıyabilir demiştir.

20 MART YÜKSELEN BURÇLARI NEDİR?

Yükselen burçlar doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer doğduğunuz gün saat kaçta doğduğunuzu biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

20 Mart yükselen saatleri ve burçları nedir?

00:00 - Akrep

00:30 - Yay

01:00 - Yay

01:30 - Yay

02:00 - Yay

02:30 - Yay

03:00 - Oğlak

03:30 - Oğlak

04:00 - Oğlak

04:30 - Oğlak

05:00 - Kova

05:30 - Kova

06:00 - Balık

06:30 - Balık

07:00 - Koç

07:30 - Koç

08:00 - Boğa

08:30 - Boğa

09:00 - İkizler

09:30 - İkizler

10:00 - İkizler

10:30 - İkizler

11:00 - Yengeç

11:30 - Yengeç

12:00 - Yengeç

12:30 - Yengeç

13:00 - Aslan

13:30 - Aslan

14:00 - Aslan

14:30 - Aslan

15:00 - Aslan

15:30 - Aslan

16:00 - Başak

16:30 - Başak

17:00 - Başak

17:30 - Başak

18:00 - Başak

18:30 - Başak

19:00 - Terazi

19:30 - Terazi

20:00 - Terazi

20:30 - Terazi

21:00 - Terazi

21:30 - Terazi

22:00 - Akrep

22:30 - Akrep

23:00 - Akrep

23:30 - Akrep

BALIK BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasındaki günler Balık burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Balık burcudur:

20 Şubat günü burcu : Balık

21 Şubat günü burcu : Balık

22 Şubat günü burcu : Balık

23 Şubat günü burcu : Balık

24 Şubat günü burcu : Balık

25 Şubat günü burcu : Balık

26 Şubat günü burcu : Balık

27 Şubat günü burcu : Balık

28 Şubat günü burcu : Balık

29 Şubat günü burcu : Balık

1 Mart günü burcu : Balık

2 Mart günü burcu : Balık

3 Mart günü burcu : Balık

4 Mart günü burcu : Balık

5 Mart günü burcu : Balık

6 Mart günü burcu : Balık

7 Mart günü burcu : Balık

8 Mart günü burcu : Balık

9 Mart günü burcu : Balık

10 Mart günü burcu : Balık

11 Mart günü burcu : Balık

12 Mart günü burcu : Balık

13 Mart günü burcu : Balık

14 Mart günü burcu : Balık

15 Mart günü burcu : Balık

16 Mart günü burcu : Balık

17 Mart günü burcu : Balık

18 Mart günü burcu : Balık

19 Mart günü burcu : Balık

20 Mart günü burcu : Balık

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20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir? - Haberler
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