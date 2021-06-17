20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili bilgileri İçişleri Bakanlığı'nın haziran ayı genelgesinde paylaşılmıştı. Cumartesi ve pazar günleri için ayrı ayrı açıklamaların yer aldığı genelgede kısıtlamaya ilişkin bilgiler paylaşılmıştı. Peki, 19 – 20 Haziran Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili bilgileri İçişleri Bakanlığı'nın haziran ayı genelgesinde paylaşılmıştı. Cumartesi ve pazar günleri için ayrı ayrı açıklamaların yer aldığı genelgede kısıtlamaya ilişkin bilgiler paylaşılmıştı. Peki, 19 – 20 Haziran Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar haberimizde…

20 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın haziran tedbirleri genelgesine göre cumartesi günü saat 05:00'te 22:00'ye kadar sokağa çıkma yasağı olmayacak. Cumartesi saat 22:00'de başlayan sokak kısıtlaması Pazar günü tam gün olacak uygulanacak. Yani 20 Haziran 2021 Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

Genelgeye göre hafta sonu sokak kısıtlaması pazar günleri tam gün olarak uygulanacak. Cumartesi günleri ise hafta içerisinde olduğu gibi sabah 05:00'ten öncesi ve akşam 22:00'den sonrasında sokak kısıtlaması olacak. Yani cumartesi günü tam gün kısıtlama bulunmuyor, belirtilen saatler arasında kısıtlama bulunuyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL