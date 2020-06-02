20 bin liralık altın çaldılar, kadınlarla eğlenirken yakalandılar
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20 bin liralık altın çaldılar, kadınlarla eğlenirken yakalandılar

ADANA'da, 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan (20) ve Enis Bakadur (20), takibe aldıkları kuyumcu Ali B.'nin hafif ticari aracının lastiğini bıçakla deldi.

20 bin liralık altın çaldılar, kadınlarla eğlenirken yakalandılar
02.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:05

ADANA'da, 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan (20) ve Enis Bakadur (20), takibe aldıkları kuyumcu Ali B.'nin hafif ticari aracının lastiğini bıçakla deldi. Ali B., patlak lastik için usta çağırırken, Bakadur cebindeki taşı, aracın camına attı. Ali B.'nin dikkati dağılınca Akdoğan, ön koltukta bulunan çantadaki 20 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı. Şüpheliler, bozdurdukları altınların parasıyla kiraladıkları evde kadınlarla birlikte alkol alıp, eğlenirken yakalandı.

Olay, 29 Mayıs'ta saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu Ali B. (51) işlem yapmak için banka şubesine girdi. Ali B., hafif ticari aracına dönüp, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra aracının lastiğinin patladığını fark etti. Aracını durduran Ali B., tanıdığı lastikçiyi cep telefonuyla arayarak yardım istediği sırada, aracının arka camına bir taş isabet etti. Ali B., taşın nerden geldiğine bakmak isteyince, biri araca yaklaşarak camdan uzanıp, yolcu koltuğundaki çantanın içerisinden 20 bin lira değerindeki boyunluk ve bileklikten oluşan set ile 4 adet altın yüzüğü çalarak, kaçmaya başladı. Şüpheliler yolda bekleyen araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDAAli B.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, çevredeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, yüzlerini maskeyle kapattığı görülen iki şüphelinin, daha önce de 'yankesicilik', 'hırsızlık', 'yağma', 'kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan ile yakın arkadaşı Enis Bakadur olduğunu tespit etti. Enis Bakadur'un cebinden çıkardığı taşı Ali B.'nin aracına attığı, bu sırada arkadaşı Zeki Akdoğan'ın da ön koltukta bulunan çantanın içerisinden boyunluk ve bileklikten oluşan set ile 4 adet altın yüzükten oluşan 50 gram altını çaldığı anlar, bankanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.ALEM YAPARKEN YAKALANDILARGüvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis, şüphelilerin merkez Seyhan ilçesine bağlı Barajyolu Mahallesi'nde ev kiraladıklarını belirledi. Bozdurdukları altının parasıyla kiraladıkları evde kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendikleri öğrenilen şüpheliler Zeki Akdoğan ile Enis Bakadur, ertesi gün sabah saatlerinde polisin yaptığı baskında kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgularında Bakadur'un suçlamaları reddettiği öne sürülürken, Akdoğan'ın ise, "Cezaevinden çıktığım için iş bulamadım. Mecbur kaldım. Enis taşı attı, ben de çantanın fermuarının açık olduğunu görünce altınları çaldım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Zeki Akdoğan ve Enis Bakadur, sevk edildikleri adliye, mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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