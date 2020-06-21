2. ve 3. Lig takımları futbola dönmek istemiyor Salgın nedeniyle ara verilen TFF 2. ve 3. Lig karşılaşmalarına 18 Temmuz'dan itibaren tekrar başlanması planlanıyor.

Salgın nedeniyle ara verilen TFF 2. ve 3. Lig karşılaşmalarına 18 Temmuz'dan itibaren tekrar başlanması planlanıyor. Kulüpler ise liglerin oynatılmasını istemiyor.Normalleşmenin bir parçası olarak 12 Haziran'da Süper Lig maçları ile başlatılan futbol liglerine, bu hafta TFF 1. Lig maçlarıyla devam ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, TFF 2 . Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig maçlarının ise 18 Temmuz'da başlayacağını açıklamıştı. 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği geçtiğimiz hafta TFF ile bir araya geldi ve maçların oynatılması hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Alt liglerde yer alan kulüpler, federasyona yazılı olarak liglerin oynatılmaması yönündeki taleplerini iletti.

"TFF'nin sağlık protokolünü uygulayamayız"

Kırklarelispor ve TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can'ın verdiği bilgiye göre ligdeki 89 kulüpten 79 kulüp liglerde kalan altı haftanın oynatılmaması yönünde görüş bildirdi. Kulüplerin, liglerin bu şekilde tescil edilip birincilerin şampiyon ilan edilmesi, üst lige yükselecek diğer takımların tek maç usülü play-off müsabakalarıyla belirlenmesi ve küme düşmenin olmaması yönündeki taleplerini TFF'ye ilettiklerini söyleyen Can, DW Türkçe'ye gerekçelerini detaylandırdı: "Ligler oynanacak ama bu şekilde tescil edilsin, az sayıda play-off maçları oynansın istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimizin sağlığı önemli burada. TFF'nin yeni sağlık protokolünü kulüplerimizin uygulama şansı yok. Altı haftada 450 tane deplasmana gidilecek. Maddi durumlarımız da kötü. Deplasmana iki üç otobüsle gitmek zorundayız pandemiden dolayı. Son dönemde vaka sayıları da artışta. Biz bu sıkıntılarımızı ilettik. Ama bize oynayın derlerse çıkıp oynayacağız."

Federasyonun hazırladığı yeni talimata göre kulüplerin stadyumlarını maçtan bir gün önce ve maçtan sonra dezenfekte etmeleri, maç günü görevli olan herkesin ateşlerini ölçmeleri, saha içinde yedek kulübesi ve saha kenarlarında 20 metre arayla dezenfektan bulundurmaları, soyunma odalarını fiziksel mesafe kurallarına göre düzenlemeleri, deplasman maçlarına birden fazla otobüsle gitmeleri, maç öncelerinde tüm personele Covid-19 ve PCR testleri yaptırmaları isteniyor.

TFF'nin 2. Lig ve 3. Lig'lerin başlangıcı hakkındaki kararı önümüzdeki hafta vereceğini ileten Volkan Can, federasyonun karar sürecinde yeniden başlayan Süper Lig'de oynanan ve bu hafta başlayacak TFF 1. Lig maçlarını gözlemlemek istediğini iletti. Can, maçların oynatılması kararının verilmesi durumunda TFF ve bakanlıklardan bu süreçte hem protokolü uygulama yönünden hem de ekonomik açıdan zarar gören kulüplere maddi destek temennilerinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Cuma günü maçların tekrar başladığı TFF 1. Lig'de yer alan Akhisar Belediyespor Kulübü federasyonun salgın sürecinde uygulanmasını zorunlu tuttuğu sağlık protokolüne göre pazar günkü Altay maçından önce yapılan Covid-19 test sonuçlarını açıkladı. Kulüp, teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Ergin Keleş ve Burhan Eşer'in yer aldığı toplam 12 kişinin test sonucunun pozitif olduğunu bildirdi.

Kulüp Başkanı Fatih Karabulut yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların hastanede karantinada olduğunu belirtirken maç iptal taleplerinin olmadığını iletti. TFF'nin salgın dönemi için çıkardığı yeni talimata göre, futbol takımları maç kadrosunda Covid-19 test sonucu negatif olan 14 oyuncu bulundurabildiği sürece maçların ertelenmesi ya da iptalinin talep edilmesi söz konusu değil.

Ören: Süreç bizi yıprattı

Zonguldak Kömürspor'un kaptanı Sinan Ören DW Türkçe'ye verdiği demeçte bu süreçte liglerin başlangıç tarihinin birden fazla kez ertelenmesinin olumsuz bir etki yarattığını söylüyor: "Bu girdapta en büyük sıkıntıyı oyuncular ve teknik ekip psikolojik olarak geçirdiğimizi düşünüyorum. Oturaklı bir plan yapıldığını düşünmüyorum. Bir tarih verildi, o tarihten sonra bir daha ertelendi, şu anda da ne olacağı belli değil. Bu da biraz yıprattı."

TFF'nin hazırladığı protokolü, "2. ve 3. Lig kulüplerinin uygulaması çılgınlıktan başka bir şey değil çünkü uygulayamazlar" sözleriyle yorumlayan Ören, Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin maçlara tekrar başlayabilmesini hem bütçelerinin yeterli olması hem de stadyumlarının uygun fiziki koşullara sahip olmasına bağlıyor: "Yayın geliri elde edileceği için Süper Lig'i başlatmak zorunda kaldılar ama oyuncuların da istekli olarak oynadığını düşünmüyorum. İnsan hayatı her şeyden önemli ama şu anda bir gerçek ki bu profesyonel bir iş, işimizi yapmak zorundayız."

Zonguldak Kömürspor'un kaptanı Ören, ligde kalan altı haftanın oynanmayıp, yükselecek takımların play-off turu maçlarıyla belirlenmesini istediklerini ancak düşme tehlikesinde yer alan ve aralarında az puan farkı olan takımların da düşürülmesinin adaletsiz olacağını ifade ediyor. 32 yaşındaki kaleci, orta sıralarda yer alan ve ligde şampiyon olma ya da düşme ihtimali olmayan takımların maçlarının bu dönemde oynatılmasının gerekli olmadığını düşünüyor.

1928 Bucaspor'un genç oyuncusu Barış Sungur, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle verilen arada kendilerine verilen programı harfiyen uyguladığını, oynanacak maçlara hazır olduğunu, TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının oynanması konusunda ise "Son altı haftayı oynatmak riskli bile deseler en azından play-off maçları oynanmalı" diyor.

Uçar: Hijyen kurallarını uygulayamayız

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Van Spor'un teknik direktörü Feyyaz Uçar DW Türkçe'ye, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının futbol federasyonunun yeni sağlık talimatına uymasının daha kolay olduğunu ancak kendi takımı için bunun mümkün olmadığını ifade etti: "Devletimizin yaptığı tesisleşme hamlesi üst lig takımlarımızı rahatlattı. Alt ligler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bizim stadımızdaki trübün ve soyunma odaları prefabrik. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarını uygulamamız çok zor."

Takım olarak bu arayı bireysel idmanlarla geçirdiklerini, 18 Temmuz'a kadar hazır olabileceklerini ileten Van Spor teknik direktörü Uçar, "Teknik heyet ve futbolcular olarak matematiksel şansı olan takımlar arasında hiç değilse play-off oynanarak liglerin sonlandırılmasını istiyoruz. Küme düşme olmaması taraftarıyız. Yine de mağduriyetler olacaktır. Ancak hepimizin fedakarlık yapma zamanıdır. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız." dedi.

Amedspor: Küme düşme kaldırılsın

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme potasında yer alan Amed Spor Kulübü Başkanı avukat Metin Kılavuz DW Türkçe'ye yaptığı özel açıklamada, mücbir sebepten dolayı kulüp olarak özellikle düşmenin olmaması yönündeki taleplerini TFF'ye ilettiklerini söyledi. Kulüplerin ligin tescili yönündeki görüşünü kulüp olarak desteklediklerini belirten Kılavuz, "Pandemi süreci, hukukta da vardır, bir elde olmayan, mücbir sebeptir. Bu açıdan küme düşmenin olmamasını talep ettik." dedi.

Federasyonun pandemi sonrası oynanacak maçlar için yayınladığı sağlık protokolünü, hem fiziki alan yönünden hem de maddi açıdan, 2. ve 3. liglerde uygulayabilecek kulüp sayısının bir elin parmağını geçmeyeceğini ileten Kılavuz, maçların oynanacağı ilan edilen 18 Temmuz tarihinden itibaren yaşanabilecek iklim koşullarına da dikkat çekiyor: "Diyarbakır'da o tarihlerde kent sıcaklığı 60 dereceye çıkabiliyor. 60 derecede hangi futbolcu neye göre oynayacak? Gece maçları oynanması gerekiyor. Ama gece maçı oynatacak ışıklandırmalı stadyum yok."

Liglerin başlatılması planlanan 18 Temmuz'a bir ay kaldığı için kulüplerin önünü görebilmesi için,TFF'nin bir an önce bu beyana cevap vermesi gerektiğini dile getiren Kılavuz, "Futbolcular psikolojik olarak hazır değil. Zorla oynatılmış olacaklar. bu konuda kulüplerin iradesi doğrultusunda karar verilmesi gerekiyor. Aslolan kulüplerin iradesidir. Oynatılmaması en sağlıklı karar olacaktır" diye konuştu.

Volkan Ağır

(c)