04.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:28

Aşık Veysel anısına 13-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin programı açıklandı.

Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Festival Direktörü Faysal Soysal, "Bu yıl festivalimizi, arzu ettiğimiz bütün dost tanımlarını kendinde barındıran, karanlık dünyasına rağmen hem kendi gününü hem bugünümüzü aydınlatan, sadece kendi coğrafyasına değil dünyanın dostluğa ve aşka aç başka coğrafyalarına da sazıyla ölümsüz notalar eken değerli ozanımız Aşık Veysel'in anısına yapıyoruz." dedi.

Soysal, "Kırk Yıllık Hatır Seçkisi"nin adını, festivalin adı ve teması olan "Dostluk" kavramından aldığını belirterek, "Bu bölüme, festivale kimlik ve hafıza kazandırması bakımından ayrı bir önem atfediyoruz. Bu coğrafyada yaşayan herkes 'Bir fincan kahvenin kırk yıllık hatırı var' deyimini bilir ve bu kahvenin Türk kahvesi olduğu artık dünyaca malumdur. Yerel bir kimlikten ve özgün bir değerden hareketle kendimize ait özel bir seçki ismini kullanmayı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası bir cevap arıyoruz"

Festival Genel Koordinatörü Lütfi Şen de festivalin, biraz da "insanlığın insanlıktan uzaklaşmış duruşuna çomak sokmak için" çaba sarf ettikleri bir organizasyon olduğunu söyledi.

Anadolu coğrafyasının binlerce eren, bilge ve öncü tarafından mayalandığını anlatan Şen, "Umuyorum önümüzdeki yıllarda Anadolu'nun başka bir değeriyle gerçekleştireceğiz. Dünya, bu coğrafyanın özel olduğunun pek farkında değil. Artık ne yazık ki biz de bunun pek farkında değiliz. Biz kendi çocuklarımıza bu mayayı aktarmak için bu festivali düzenlerken, dünyaya aktaramadığımız bir şeyi kendi çocuklarımıza da ulaştırma imkanımız yok. O yüzden uluslararası bir cevap arıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yarışma filmlerini açıklayan Jüri Üyesi Vuslat Saraçoğlu ise böyle anlamlı bir festivalde yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Festival programı

Toplamda 62 ülkeden 750 filmin başvuru yaptığı festivalde, 11 ülkeden gelen 16 kısa film ödüller için yarışacak.

Türkiye'den 3, İran'dan 4, Hollanda, ABD, İtalya, Çin, Tayvan, Irak, Fransa, Kosova ve Rusya'dan birer film büyük ödül için jüri karşısına çıkacak.

Yarışmada birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira ödül verilirken, Türk Kızılayının vereceği 10 bin liralık Kızılay Dostluk Ödülü, Fono Filmin vereceği 15 bin lira değerindeki Teknik Destek Ödülü de sahibini bulacak.

Bu yıl Mevlüt Koçak ve Gülsen Tuncer'e verilecek "Dostluk Onur Ödülü" ise 15 Aralık'ta yapılacak ödül töreninde takdim edilecek.

Yarışma seçkisinin yanı sıra "Kırk Yıllık Hatır Seçkisi", "Özel Gösterim Seçkisi" ve "Panorama Seçkisi" de festival bölümleri arasında yer alacak.

Reis Çelik ve Nima Javidi'den uzun metraj filmler

"Panorama Seçkisi" bölümünde yer alan 17 filmin çoğunluğu ilk defa Türkiye'de gösterilirken, "Özel Gösterim Seçkisi" bölümünde ise uzun metrajlı iki sinema filmi, iki de belgesel film izleyiciyle buluşacak.

Özel seçkide Aşık Veysel'in anısına Stephan Talneau'nun "Saz" filmi ile Jüri Başkanı Reis Çelik'in birbiriyle bağlantılı "İnat Hikayeleri" filmi ve onun kamera arkasından hazırlanan "İnadına Film Çekmek" belgeseli gösterilecek.

Jüri üyelerinden İranlı yönetmen Nima Javidi'nin ilk uzun metraj filmi olan "Melbourne" de bu sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında filmler Fitaş Sineması, Salt Galata ve Zeytinburnu Kültür Merkezinde gösterilecek.

Kaynak: AA