2 Temmuz Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 2 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

2 TEMMUZ CUMA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın kuzey ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 35°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 31°C

KOCAELİ °C, 33°C

İZMİR °C, 36°C

KÜTAHYA °C, 35°C

MANİSA °C, 37°C

MUĞLA °C, 36°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 33°C

HATAY °C, 32°C

ISPARTA °C, 36°C

ANKARA °C, 36°C

ESKİŞEHİR °C, 35°C

KONYA °C, 37°C

SİVAS °C, 33°C

BOLU °C, 34°C

DÜZCE °C, 37°C

SİNOP °C, 27°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 36°C

BAYBURT °C, 36°C

SAMSUN °C, 30°C

TRABZON °C, 28°C

ERZURUM °C, 33°C

KARS °C, 32°C

MALATYA °C, 38°C

VAN °C, 30°C

ADIYAMAN °C, 41°C

DİYARBAKIR °C, 42°C

GAZİANTEP °C, 39°C

SİİRT °C, 39°C

2 TEMMUZ CUMA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi'nin aralıklarla, İstanbul ve bölgenin doğusunun ise gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; öğle saatlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

2 TEMMUZ CUMA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Çankırı, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri, gece saatlerinde Bartın, Düzce ve Zonguldak yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

2 TEMMUZ CUMA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçmesi beklenmektedir. Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Kuzey kesimlerde beklenen yağışların yarın (Cumartesi) da aralıklarla yer yer kısa süreli kuvvetli olmak üzere devam edeceği beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta, yağış anında kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor.

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