2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Megan Phipps isimli kadın, iki rahimle doğdu. Phipps evlendikten sonra 2 rahminden de hamile kaldı. Çocukların biri doğumdan sonra ölürken, diğeri ise prematüre doğduktan sonra zorlu bir süreçle hayata tutundu.

Megan Phipps isimli kadın, 2 rahimle dünyaya geldi. Daha önce 2 çocuk dünyaya getiren Phipps, bu sefer de iki rahminden hamile kaldı. Sürecin zor geçeceğini bilen kadın, elinden gelen dikkati göstermesine rağmen bebeklerinden birini doğumdan sonra kaybetti.

YAŞAMA İHTİMALLERİ DÜŞÜKTÜ

Doktorlar, iki bebeğin de yaşama ihtimallerinin düşük olduğunu belirtti. Ancak bebeklerden biri tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı başardı. 453 gram ağırlığında doğan bebek, 111 günlük tedavinin ardından 6,5 kiloya geldi ve taburcu edildi.

1 GÜN ARAYLA DOĞDULAR

Bebeklerin 1 gün arayla 22 haftalıkken dünyaya geldikleri öğrenilirken, hayatının kaybeden bebeğin sadece bir gün hayatta kalabildiği ve doğumdan ertesi gün yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hayatta kalan bebeğe ise Reece ismi verildi.

2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı

2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı

2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Dünya bu korkunç olayı konuşuyor! Kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hemen yetkilileri aradı

Dünya bu korkunç olayı konuşuyor! Kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hemen yetkilileri aradı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title