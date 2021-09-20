2'nci kattan atılan Asena, 7 gün sonra kurtarılamadı - Haberler
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2'nci kattan atılan Asena, 7 gün sonra kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
2'nci kattan atılan Asena, 7 gün sonra kurtarılamadı

KAYSERİ'de, Şükrü Teke'nin (39) 2'nci katın penceresinden atması sonucu ağır yaralanan Şura Asena Altıntaş (34), hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYSERİ'de, Şükrü Teke'nin (39) 2'nci katın penceresinden atması sonucu ağır yaralanan Şura Asena Altıntaş (34), hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Altıntaş'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Olay, 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'taki 4 katlı Tolunay Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Şura Asena Altıntaş, evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şura Asena A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kadının pencereden itilme ihtimaline karşı çalışma başlattı. Ekipler, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evde bulunan kişinin, 2 suçtan aranan Şükrü Teke olduğunu belirledi. Teke, ekiplerin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Sevgilisi olduğu öne sürülen Şura Asena Altıntaş'ı pencereden attığını itiraf eden Teke, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Şura Asena Altıntaş ise 7 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Altıntaş, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adana'da toprağa verildi.


2'nci kattan atılan Asena, 7 gün sonra kurtarılamadı

2'nci kattan atılan Asena, 7 gün sonra kurtarılamadı

2'nci kattan atılan Asena, 7 gün sonra kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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