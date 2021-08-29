2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü
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2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü

2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe ile Tanzi Deresi üzerinde süren orman yangınına karadan çok sayıda ekibin yanı sıra 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe ile Tanzi Deresi üzerinde süren orman yangınına karadan çok sayıda ekibin yanı sıra 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. Yapılan çalışmalarla yangının yüzde 95'i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesi hedefleniyor.

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Geniş bir alana yayılan yangına, ekipler müdahaleye başladı. Yangına, 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, 2 greyder, 3 arasöz, 5 adet yangın ilk müdahale aracı, 40 kişilik ekip, 3 tim jandarma ekibi müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangının yüzde 95'i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesinin hedeflendiği bildirildi. Ayrıca Vali Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hozat Tanzi Deresi üzerinde tek bölgede devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları, havadan 2 helikopter, 1 uçak ve karadan devam etmekte olup çalışmaların gün içerisinde kısa sürede tamamlanması ve yangının tamamen söndürülmesi hedeflenmektedir. Yangını söndürmek için canla başla mücadele veren ekiplerimize ve tüm imkanları seferber eden yüce devletimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. - TUNCELİ

2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü
2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü
2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü
2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü
2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü
2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü - Haberler
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