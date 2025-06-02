2 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

2 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 2 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 2 Haziran tarihinde neler oldu? 2 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 2 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

2 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her yıl 2 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Koruma Günü, çevre bilincinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

Dünya Çevre Koruma Günü

Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında ilan edilen bu özel gün, çevre sorunlarına dikkat çekmek ve bireyleri, kurumları ve devletleri harekete geçirmek için önemli bir fırsat sunar. Küresel iklim değişikliği, plastik kirliliği, ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi konular bu günün odağında yer alır. Dünya Çevre Günü kapsamında birçok ülkede fidan dikim kampanyaları, çevre temizliği etkinlikleri, seminerler ve kamuoyu farkındalık çalışmaları düzenlenmektedir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

455 - Vandallar Roma'ya girdiler ve iki hafta boyunca şehri yağmaladılar.

662 - Yunan adalarından 3 tanesi bir depremle yok oldu.

1328 - Filipinler'de bir depremle 9 ada ve adacık yok oldu.

1475 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.

1793 - Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.

1851 - Amerika'da içki yasağı, Maine eyaletindeki uygulamayla başladı.

1889 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüsü olarak kabul edilen İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti adlı gizli örgüt kuruldu.

1920 - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu.

Bugün ne günü

1924 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.

1935 - Türkiye'de ilk kez Pazar günü resmî tatil uygulamasına başlandı.

1941 - Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

1946 - İtalya'da monarşi kaldırıldı.

1953 - Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth taç giydi.

1964 - Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti.

1966 - Frank Sinatra'nın seslendirdiği Strangers in the Night şarkısı UK Singles Chart listesinde 1 numara oldu.

1966 - De Valera, İrlanda Devlet Başkanı oldu.

1966 - Kıbrıs'ta Rumlar, Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.

1984 - Hindistan ordusu, dini bölge kurmak isteyen Sihlere saldırı başlattı.

Tarihte bugün ne oldu

1992 - Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen Maastricht Anlaşması reddedildi.

1995 - Kilis, Karabük ve Yalova il oldu.

1997 - Susurluk Davası, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı.

2001 - Filipinler'de, Ebu Seyyaf militanları Basilan adasında 200 kişiyi rehin aldı.

2001 - Nepal Kralı ve Kraliçesi, Prens oğulları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

2023 - Hindistan'nın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazası sonucunda 288 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi yaralandı.