2. doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? Uzman isim açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2. doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? Uzman isim açıkladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Prof. Dr. Güner Sönmez, koronavirüs aşısının ikinci dozunda bağışıklık sisteminin biraz daha fazla tepki vermesi nedeniyle yan etkilerin daha fazla olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, 2. doz aşısını olan vatandaşlar da ikinci aşıda daha fazla şikayet bildiriyor.

Salgının başından bu yana yaptığı bilgilendirmelerle öne çıkan isimlerden biri olan Prof. Dr. Güner Sönmez, korona aşısının 2. dozunda yan etkilerin neden daha fazla olduğuna ilişkin açıklamada bulundu.

"2. DOZDA DAHA ŞİDDETLİ TEPKİ VERİYOR"

Sönmez, 2. dozda bağışıklık sisteminin biraz daha şiddetli tepki verdiğini belirterek, "2. Dozda daha önce uyarılmış olan bağışıklık sistemi biraz daha şiddetli bir tepki veriyor. Yan etkilerin biraz fazla olması bu yüzden" dedi.

1 AY ARA İLE RANDEVU VERİLİYOR

Bilindiği üzere Türkiye'de BionTech aşısının 2. doz uygulamaları iptal edilmişti. Sinovac aşısının 2. doz uygulamaları devam ederken, BionTech aşısının 2. dozunu olan vatandaşlar, Sinovac aşısına göre daha fazla yan etki yaşadıklarını bildirmişti.

2. doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor. Uzman isim açıkladı
2. doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? Uzman isim açıkladı
Öldürücülüğü koronadan çok daha yüksek olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle Sivas'ta 3 kişi yaşamını yitirdi
Öldürücülüğü koronadan çok daha yüksek olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle Sivas'ta 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Ozan Tufan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2. doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? Uzman isim açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 18:24:22. #1.11#

title