2. doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor? Uzman isim açıkladı

Prof. Dr. Güner Sönmez, koronavirüs aşısının ikinci dozunda bağışıklık sisteminin biraz daha fazla tepki vermesi nedeniyle yan etkilerin daha fazla olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, 2. doz aşısını olan vatandaşlar da ikinci aşıda daha fazla şikayet bildiriyor.

Salgının başından bu yana yaptığı bilgilendirmelerle öne çıkan isimlerden biri olan Prof. Dr. Güner Sönmez, korona aşısının 2. dozunda yan etkilerin neden daha fazla olduğuna ilişkin açıklamada bulundu.

"2. DOZDA DAHA ŞİDDETLİ TEPKİ VERİYOR"

Sönmez, 2. dozda bağışıklık sisteminin biraz daha şiddetli tepki verdiğini belirterek, "2. Dozda daha önce uyarılmış olan bağışıklık sistemi biraz daha şiddetli bir tepki veriyor. Yan etkilerin biraz fazla olması bu yüzden" dedi.

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Bilindiği üzere Türkiye'de BionTech aşısının 2. doz uygulamaları iptal edilmişti. Sinovac aşısının 2. doz uygulamaları devam ederken, BionTech aşısının 2. dozunu olan vatandaşlar, Sinovac aşısına göre daha fazla yan etki yaşadıklarını bildirmişti.