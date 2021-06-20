2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de arkeolojik çalışmalar başlayacak
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2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de arkeolojik çalışmalar başlayacak

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Kültür Sanat

2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de arkeolojik çalışmalar başlayacak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van'ın Erciş ilçelisinde bulunan 2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de incelemelerde bulundu.

2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de arkeolojik çalışmalar başlayacak

VAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van'ın Erciş ilçelisinde bulunan 2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de incelemelerde bulundu.

5 bin yıllık Karakoyunlu-Selçuklu mezarlığında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Yavuz, mezar taşlarının defineciler tarafından tahrip edilmesinden dolayı kazı, restorasyon ve mezar taşlarının onarımı için çalışma başlatacaklarını belirti. Daha sonra ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe bölgesinde incelemelerde bulunan Yavuz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'dan bilgi verdi. Çavuşoğlu, Yukarı Işıklı Mahallesi'nde geçmişi 2 bin 600 yıllık Urartu uygarlığına dayanan Zernaki Tepe'nin modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğunu belirterek, "240 hektarlık alanı kapsamakta ve kalenin sur duvarlarında herhangi bir harç kullanılmamış. Kırlangıç kilitli bağlama taşlarla sur duvarları inşa edilmiş. Alanın güney kısmında ise geçmiş yıllarda kaçak kazılar sonucu 2 adet kaya mezarı açılmış ve maalesef defineciler tarafından talan edilmiş" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Zernaki Tepesi'nde yapılan ön incelemeler sonrasında içinde yönetim merkezi de olan ızgara planlı bir şehir olduğuna dair ilk bulgulara rastladıklarını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak vekillerimizin, Erciş Belediyemizin ve Erciş Kaymakamlığımızın da desteğiyle burada araştırmalarımızı derinleştirmek istiyoruz. Buranın tarihinin araştırılması gerekiyor. Eğer Roma'dan önce Urartu uygarlığına ait çıkarsa, aslında ızgara planlı şehir sisteminin doğudan batıya doğru aktarıldığı ve Roma Helenist döneminin de bu bilgiyi buradan öğrenmiş olukları, buradaki araştırmalar sonucu ortaya çıkacak. Dolayısıyla doğru tarihlenmesini yapmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Van Müzemizin yönetiminde buradaki kazı ve araştırmalarımızı üniversitemizle birlikte başlayacağız" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve beraberindeki heyet, daha sonra Sahilkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atakan Çelik Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Baklan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Van Müze Müdürü Erol Uslu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu katıldı.

2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de arkeolojik çalışmalar başlayacak
2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de arkeolojik çalışmalar başlayacak
2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de arkeolojik çalışmalar başlayacak
2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe'de arkeolojik çalışmalar başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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