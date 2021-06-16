2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
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2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu

2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'de 2 bin 360 metre yükseklikteki Çağrankaya Yaylası'na çıkarılan 7 metrelik kayık, zirveye yerleştirildi.

RİZE'de 2 bin 360 metre yükseklikteki Çağrankaya Yaylası'na çıkarılan 7 metrelik kayık, zirveye yerleştirildi. Yaylada yaz aylarında oluşan sis bulutunda kayığa binen ziyaretçiler Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrolünü paylaştığı ünlü 'Titanic' filminin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açarak sarılma sahnesindeki pozu vererek, fotoğraf çektiriyor.

İkizdere ilçesinde yaz aylarında sis bulutunun oluştuğu denizden 2 bin 360 metre yükseklikteki Çağrankaya Yaylası'na belediye tarafından 7 metrelik kayık çıkarıldı. Yaylanın zirvesine yerleştirilen ve çelik tellerle kayalara sabitlenen kırmızı- beyaza boyanan kayık ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı. Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, kayığa binerek DiCaprio ve Winslet'in başrollerinde oynadıkları ünlü Titanic filminin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açma sahnesindeki pozu vererek fotoğraf çektiriyor, gün batımını izliyor. 

'BİRAZ ZAHMETLİ OLDU AMA ARKADAŞLARIMIZLA GÜZEL İŞ ÇIKARDIK' İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz görselliğin ve sosyal medyanın insan hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Denizde ömrünü tamamlayan 7 metrelik balıkçı kayığını Çağrankaya yaylamızda tepeye yerleştirdik. 360 derece etrafın izlenebileceği bu noktada muhteşem sis denizleri yaşanıyor. Sis denizi ve kayık teması insanların dikkatini çekiyor. İkizdere Vadisi zaten görseli çok güzel. Yayladaki muhteşem manzarayla da balıkçı teknesini bütünleştirmek istedik. Biraz zahmetli oldu ama arkadaşlarımızla güzel bir iş ortaya çıkardık" dedi. 'GÖRSELLİK KAZANDIRDIK'Kayığın ve çevrenin düzenlemesini yapan heykeltıraş Erdal Kocaman da "Bütün emniyet tedbirlerini alarak kayığımızı bu tepeye yerleştirdik. Çok eskiydi, onardık, boyadık bir görsellik kazandırdık. Kayığa bayrağımızı da takarak Çağrankaya'nın bu hakim tepesinde dalgalandırmaya başladık" ifadesini kullandı.İKİZDERE VADİSİ'NE TURİST İLGİSİİkizdere Vadisindeki yaylalar da turistlerin ilgisini çekiyor. Turizmci Amaç Ekşi ise "Cennet vadi İkizdere içinde bulundurduğu termal su ile buraya gelen misafirlerine şifa dağıtıyor. İkizdere termal suyunun yanı sıra yaylaları ile de bir mucize. Eşsiz doğası, tertemiz havasıyla terapi ortamı sunuyor" dedi.'YAYLALARI GEZDİK'

Turla Avusturya'dan İkizdere'ye gelen Emine Keskin "Özellikle Karadeniz'i tercih ettik. Çünkü çok temiz bir havası var, şu anda öncelikle bunu arıyoruz. Tabii ki muhteşem manzarası ve eşsiz doğası da bizi cezbetti.  Yaylaları gezdik, termal suda şifa bulduk, çok eğlendiğimiz ve enerji depoladığınız bir tatil yaşadık, yine geleceğiz" şeklinde konuştu.


- Rize
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu
2 bin 360 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic' pozu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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