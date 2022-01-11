2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu
Antalya'da 2 ay önce çocuğunu kucağına alan 24 yaşındaki Hayriye Aşğın isimli kadın, yatağında ölü halde bulundu. Epilepsi hastası olduğu belirtilen kadının kesin ölüm nedeni, otopsi sonucundan sonra netleşecek.
Saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, 3 katlı apartmanın 2'nci katında eşi Kadir Aşğın ile birlikte yaşayan Hayriye Aşğın, geç saatlerde uykuya daldı. Eşinin uyanmaması üzerine yanına giden Kadir Aşğın, hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.
2 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU
İhbarla gelen sağlık çalışanları, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Hayriye Aşğın'ın cenazesi, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 aylık çocuk annesi Aşğın'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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