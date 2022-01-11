2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 2 ay önce çocuğunu kucağına alan 24 yaşındaki Hayriye Aşğın isimli kadın, yatağında ölü halde bulundu. Epilepsi hastası olduğu belirtilen kadının kesin ölüm nedeni, otopsi sonucundan sonra netleşecek.

Saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, 3 katlı apartmanın 2'nci katında eşi Kadir Aşğın ile birlikte yaşayan Hayriye Aşğın, geç saatlerde uykuya daldı. Eşinin uyanmaması üzerine yanına giden Kadir Aşğın, hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.

2 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU

İhbarla gelen sağlık çalışanları, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Hayriye Aşğın'ın cenazesi, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 aylık çocuk annesi Aşğın'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title