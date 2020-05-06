2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
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2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye

2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
06.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:22

Samsun'da yaşayan 2,5 yaşındaki Derin Nisa Kaya, evinin balkonuna çıkarak yasağa rağmen sokakta dolaşan vatandaşlara kızıp koronavirüs uyarısında bulundu. Minik çocuk, "Sizi arabamıza alır doktora götürürüm. Doktor da iğne yapar cıss diye. Anlamıyorlar beni ya. Ya anlamıyor musunuz? Çabuk evinize gidin" şeklinde seslendi.

Koronavirüs gündelik hayatı etkilerken, eski alışkanlıklar da bir bir bırakılıyor. Özellikle büyükşehirlerde ve salgının çok olduğu yerlerde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getiriliyor. Vatandaşlar da evlerinde kalarak, pandeminin çoğalmaması için gayret sarf ediyor.

Selçuk ve Duygu Kaya çiftinin 2,5 yaşındaki kız çocuğu Derin Nisa Kaya da geçen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara evinin camından seslenerek tepki gösterdi. Minik Derin, sokağa çıkan vatandaşlara seslenerek, "Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler. Size iğne yaparlar iğne iğne" dedi.

"SİZİ ARABAMIZA ALIR DOKTORA GÖTÜRÜRÜM"

Sosyal izolasyona uymayıp sokakta gezen vatandaşlara seslenen Derin Nisa Kaya, "Ya hasta olacaksınız. Galiba onlar da bizim gibi kapımızın önüne çıkmışlardı ama çok uzaklara gidiyorlar. Ya çabuk evinize, çabuk evinize gidiyorsunuz. Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler. Size iğne yaparlar iğne iğne. İğne yapsın doktor onlara. Çok uzaklara gitmeyin. Sizi arabamıza alır doktora götürürüm. Doktor da iğne yapar cıss diye. Anlamıyorlar beni ya. ya anlamıyor musunuz? Çabuk evinize gidin" diye seslendi.

2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Derin Nisa'nın uyarılarını kaydeden anne ve babası ise minik Kaya'nın görüntülerini kendilerine ait sosyal medya mecrasından paylaştılar. Görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.

2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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