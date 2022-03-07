"1917'de öldüm" diyen adam kendi mezarını ziyaret etti, sözleri ürkütücü - Haberler

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"1917'de öldüm" diyen adam kendi mezarını ziyaret etti, sözleri ürkütücü

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İngiltere'de yaşayan Steve Mulligan, 1917 yılında dünya savaşına katılan pilotlar arasında olduğunu ve uçağının düşmesi sonucu öldüğünü iddia etti. Yeniden dünyaya geldiğini öne süren Mulligan, kendisi olduğunu söylediği pilot Sydney Sutcliffe'in mezarını ziyaret etti. Mulligan, ölüm anını hatırladığını ve o anın çok acı verici olduğunu belirtti.

İngiltere'de ve diğer Avrupa ülkelerinde son günlerde popülerleşen reenkarnasyon vakaları, gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Manchester kentinde ikamet eden Steve Mulligan isimli adam, ikinci kez dünyaya geldiğini iddia ederek geçmiş yaşamı hakkında bilgiler verdi.

'1917'de yaşıyordum' diyen adam kendi mezarını ziyaret etti, sözleri ürkütücü

"1917 YILINDA ÖLDÜM"

Mulligan, 1914 yılında başlayan birinci dünya savaşına katılan pilotlar arasında yer aldığını ve 1917 yılında savaş uçağıyla görev yaptığı sırada hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Mulligan önceki hayatında isminin Sydney Sutcliffe olduğunu ve babasının da Abraham Sutcliffe olduğunu anlattı.

'1917'de yaşıyordum' diyen adam kendi mezarını ziyaret etti, sözleri ürkütücü

MEZARI ZİYARET ETTİ

Fransa üzerinde uçtuğu sırada uçağının vurulduğunu belirten Mulligan, o dönem hayatını kaybeden savaş pilotu Sydney Sutcliffe'nin mezarını ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi. O döneme dair tüm detayları hatırladığını belirten Mulligan, yaşadığı durumun ilginç olması nedeniyle insanların kendisine hak vermemesinin doğal olduğunu ifade etti. Mulligan ayrıca ölüm anını hatırladığını ve o anın çok acı verici olduğunu sözlerine ekledi.

'1917'de yaşıyordum' diyen adam kendi mezarını ziyaret etti, sözleri ürkütücüMulligan, birinci dünya savaşında hayatını kaybeden pilotun kendisi olduğunu iddia ediyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vefat, Ölüm, Dünya, Haberler

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