"1917'de öldüm" diyen adam kendi mezarını ziyaret etti, sözleri ürkütücü

İngiltere'de ve diğer Avrupa ülkelerinde son günlerde popülerleşen reenkarnasyon vakaları, gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Manchester kentinde ikamet eden Steve Mulligan isimli adam, ikinci kez dünyaya geldiğini iddia ederek geçmiş yaşamı hakkında bilgiler verdi.

"1917 YILINDA ÖLDÜM"

Mulligan, 1914 yılında başlayan birinci dünya savaşına katılan pilotlar arasında yer aldığını ve 1917 yılında savaş uçağıyla görev yaptığı sırada hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Mulligan önceki hayatında isminin Sydney Sutcliffe olduğunu ve babasının da Abraham Sutcliffe olduğunu anlattı.

MEZARI ZİYARET ETTİ

Fransa üzerinde uçtuğu sırada uçağının vurulduğunu belirten Mulligan, o dönem hayatını kaybeden savaş pilotu Sydney Sutcliffe'nin mezarını ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi. O döneme dair tüm detayları hatırladığını belirten Mulligan, yaşadığı durumun ilginç olması nedeniyle insanların kendisine hak vermemesinin doğal olduğunu ifade etti. Mulligan ayrıca ölüm anını hatırladığını ve o anın çok acı verici olduğunu sözlerine ekledi.

Mulligan, birinci dünya savaşında hayatını kaybeden pilotun kendisi olduğunu iddia ediyor