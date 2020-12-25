1915 Çanakkale Köprüsü son durum: Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücreti belli oldu mu?

Yeni projelerden olan Çanakkale Köprüsü'nün ne zaman biteceği merak konusu olmaya devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü son durum: Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak, geçiş ücreti belli oldu mu?

Çanakkale Köprüsü hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON DURUM

Bakan Karaismailoğlu, mesafeyi 6,9 kilometreden 5 kilometreye indirecek, seyahat süresini 8,5 dakikadan 2,5 dakikaya düşürecek, bu sayede zamandan 7,8 milyon lira, akaryakıttan 2,3 milyon lira olmak üzere toplam yılda 10,1 milyon lira tasarruf sağlanacak Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programında yaptığı konuşmada, Avrupa ile Asya'yı bağlayan konumuyla, tarihi, kültürü ve aydınlık insanlarıyla Edirne'nin gözbebeği bir kent olduğunu söyledi.

Edirne - Kırklareli bölünmüş kara yolunun tamamının 2022 yılında hizmete alınacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü devamında 5,3 kilometre uzunluğundaki TEM-Edirne Karaağaç bağlantı yolunun ihalesinin yapıldığını duyurdu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ülkemizin dünya ölçeğinde en büyük projelerinden birisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken açabilme ihtimalimiz var." dedi.

Edirne'den Kars'ayatırımlarla, projelerle, yeniliklerle Türkiye'yi parlak bir geleceğe hazırladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, yatırımların hız kesmeden sürdüğünü anlattı.

Geçen hafta Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, yarın Ankara Gölbaşı şehir geçişini, 2 Ocak'ta Kömürhan Köprüsü'nü, 9 Ocak'ta Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolunda Deve Geçidi Köprüsü'nü, 27 Ocak'ta Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'ni, 6 Şubat'ta da Tohma Köprüsü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla açacacaklarını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, salgın tedbirleri alınarak yatırımlara ara verilmeden memleketin geleceği için üretmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

"Daha erken açabiliriz"

Dünyanın en önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarının da süratle devam ettiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan bin 230 kilometrelik otoyol ringini Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde otoyolunu hizmete alarak tamamlamış olduk. Bunlar ülkemiz, ulaşım tarihi açısından çok değerli, önemli projeler. Bu vizyon projeleri Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile gerçekleştirilen projeler.

Yine önemli vizyon projelerinin devamı olarak ülkemizin dünya ölçeğinde en büyük projelerinden birisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken açabilme ihtimalimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde Çanakkale Köprüsü'nde de sizlerle birlikte olacağız çünkü dünya ölçeğinde çok büyük bir proje. 2 bin 23 metre açıklığıyla 318 metre kule ayakları yüksekliğiyle dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. Bunlar ülkemize gurur veren örnek projeler."