1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman tamamlanacak? Kuzey Marmara Otoyolu ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü nerede? 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tüm çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu köprüde incelemede bulundu. Malkara-Çanakkale arası 7 dakikaya düşürecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun çalışmaları ne zaman bitecek? 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü nerede?

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü nerede?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLUNELER DEDİ?

"Rakamları da dünyanın sembol rakamları. Su yüzeyinden 318 metre yükseklikteki çelik ayaklarıyla dünyanın en yüksek çelik ayaklı köprüsü olacak. İki ayak arası açıklığı 2023 metre olarak dünyanın en geniş köprülerinden biri olacak. Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var. Yine bu proje kapsamında Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre bu proje kapsamında tamamlanacak. Tamamlandığında 1,5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikalara düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var."

Sözlerine deva eden Karaismailoğlu şunları söyledi;

"400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız. Osmangazi Köprüsü'nü açtık, çalışıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu çalışıyor. Adeta Marmara Denizi'ni, Marmara Bölgesi'ni bir altın kolye gibi işliyoruz. Bunlar ülkemiz için, dünya için çok değerli projeler, hem ulaşım hem de mühendislik açısından bütün dünyanın gıpta ile baktığı adeta ders olarak okutulabilecek projeler.

Buradaki arkadaşlarımızla birlikte olduk. Onlara moral, motivasyon, güç kuvvet ve hem de ne aşamada olduğumuzu görmek için sabah erken saatlerden beri buradayız. Köprü arkamızda. Şu anda kılavuz halatlar çekiliyor. Peşinden kedi yolları hizmete girecek. Peşinden ana halatların imalatları tamamlanacak. Onun peşinden de tabliyelerimizi yerleştirip inşallah 18 Mart 2022'de burayı faaliyete almak için çalışmalar düzgün şekilde devam ediyor."

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilmekte olan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olacaktır.