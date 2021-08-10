1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
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1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI

1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ROMA İmparatoru Hadrianus tarafından kurulan Hadrianopolis'i çevreleyen surların dört köşesindeki kulelerden biri olan, Edirne kent merkezindeki Makedon Kulesi'nde bakımsızlıktan incir ağacı çıktı.

ROMA İmparatoru Hadrianus tarafından kurulan Hadrianopolis'i çevreleyen surların dört köşesindeki kulelerden biri olan, Edirne kent merkezindeki Makedon Kulesi'nde bakımsızlıktan incir ağacı çıktı. 1900 yılık Makedon Kulesi'nin çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkan tarihi yapıların üzeri otlarla kaplandı. Kazılarda ortaya çıkan çini fırınları da çöplük haline geldi.

Tarihi yapının bir an önce restore edilip turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Maalesef Edirne'nin Orta Çağ'ı çok büyük ve zengin olmasına rağmen, günümüze intikal edebilmiş olan anıt sayısı çok az. Makedon Kulesi de bu anıtlardan birisi. Özellikle 9 ve 10'uncu yüzyılda Edirne çevresinde artan Bulgar ve diğer milletlerin baskılarına karşı koymak ve aynı zamanda kaleye takviye edebilmek ve bir gözetleme kulesi olarak yapılmıştır. Bu, dönemin en büyük anıtlarından biridir. Edirne Kalesi'ni destekleyici mahiyette yapılmış bir kuledir. Bizans mimarisi açısından da çok büyük öneme sahiptir dedi.

PROJE ÇOK, SONUÇLANDIRILAN YOK

Kulenin etrafındaki surların da Roma İmparatoru Hadrianus döneminden kalma olduğunu söyleyen Beksaç şunları söyledi

Kule maalesef şu andaki durumuyla kaderine terk edilmiş durumda. Birçok proje yapıldı. Belediye, Kültür Bakanlığı ve farklı kurumların kuleyle ilgili birçok projesi oldu fakat bunların hiçbirisi sonuçlanmadı. Hiç bugüne kadar bir çalışma göremedik. Görüldüğü gibi kulenin üstünde otlar bitmeye başladı. Bunun yanında yine bu bölge de ağır bir ot örtüsünde. Bu tamamen bölgenin bakımsızlığının bir örneği. Anlaşılıyor ki Edirne'de kimse de bu bölgeye sahip çıkmak istemiyor. Temizlenmesi durumunda Edirne'ye gelenlerin öncelikle ziyaret edeceği yerlerden biri. Zindan altındaki duvarlarla birlikte burası da gelen ziyaretçilere sunulabilir ve bu bölge Edirne'nin turizmine katkı sağlayabilir. Biz bunu bizzat yaşadık. Edirne'ye gelen pek çok yabancı arkadaşımıza burasını ve aşağıdaki surları gösterdiğimizde çok büyük ilgiyle karşılandı. Ama ne çare ki çok kıymetli bir konumda olan bu bölge korunmuyor ve atıl durumda. Bir an önce turizme kazandırılmalı ve projeleri hayata geçirilmeli.

1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI
1900 YILLIK MAKEDON KULESİ'NDE BAKIMSIZLIKTAN İNCİR AĞACI ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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