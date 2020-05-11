19. Uluslararası Kemer Sualtı Günlerine sayılı günler kaldı
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19. Uluslararası Kemer Sualtı Günlerine sayılı günler kaldı

19. Uluslararası Kemer Sualtı Günlerine sayılı günler kaldı
11.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:02

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de bu yıl online olarak düzenlenecek olan 19. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri için geri sayım başladı.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de bu yıl online olarak düzenlenecek olan 19. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri için geri sayım başladı.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen etkinlikte çekilecek olan fotoğraf ve videoları değerlendirecek jüri de belirlendi. Kemer'in sualtı güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, 16-19 Mayıs tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Son 5 yıl içerisinde Antalya kıyılarında çekilmiş olan video ve fotoğrafların yarışacağı organizasyonda, Antalya ve Kemer'in tanıtımı için birçok hamle yapan ve her defasında fırsat buldukça Antalya kıyılarında dalış yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu'da, sualtının tanıtımı için düzenlenen organizasyonun jürisinde yer alıyor.

Jürideki isimler

8 ayrı kategori de yapılacak olan etkinliğin jürisinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, UNESCO'dan Dr. Ulrike Guerin, Rusya Sualtı Aktiviteleri Federasyon Başkanı Dr. Sergey Fazlullin, Almanya Sualtı Federasyonundan Norbert Wotte, Moda Tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Arçelik Genel Müdürü Hakan Bulgurlu, Sırbistan'dan Sualtı Fotoğrafçısı Ivana Orlovic, YemekSepeti.com Kurucusu Nevzat Aydın, Akademisyen Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, NTV Antalya Temsilcisi Sibel Atasoy, Sualtı Film Yapımcısı Tahsin Ceylan, Sualtı Fotoğrafçısı Ateş Evirgen, KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, KETAV Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Aytuğ ve Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Hakan Öniz'de yer alacaklar.

"Online yapılacak"

KETAV ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, "Sualtı Günlerinin bu yıl 19'uncusunu düzenleyeceğiz. Korona virüs nedeniyle bu yılki etkinlik online olarak yapılacak. Etkinliğin asıl amacı Kemer'in sualtı güzelliklerine dikkat çekmek. Kemer'i uluslararası arenalarda tanıtmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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