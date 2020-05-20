19 Mayıs'ta ödüller sahiplerini buldu 19 Mayıs Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini teslim etti.

19 Mayıs Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini teslim etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadele'nin 101. yılı münasebetiyle, "Genç Bakış; Kovid-19 ve Pandemi Sonrası Dünya Düzeni" isimli kompozisyon yarışması düzenleyen 19 Mayıs Belediyesi, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Yarışmaya "Kaygı Çağı" isimli kompozisyonuyla katılan Zeynep Sönmez birinci olun bisiklet ödülü kazanırken, "Pandemi Sonrası Evren" isimli kompozisyonuyla katılan Melek Helvalı ikinci, "Kovid-19 ve Pandemi-Dünya" isimli kompozisyonuyla katılan Hüseyin Erusta üçüncü olarak tablet ödüllerini kazandı.

Ödülleri makamda öğrencilere teslim eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızda da çocuklarımızı unutmadık. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl evlerimizde kutladığımız bayramlarımızda çocuklarımızı yalnız bırakmamak adına düzenlediğimiz yarışmalarda öğrencilerimizi çeşitli hediyelerle buluşturduk. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA