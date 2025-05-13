Otomobilden atılan kadın baygın bulundu

Sabah işe gitmek için yola çıkanlar genç kadını böyle buldu
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Küçük Onur'un son hali gündem oldu

Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Son hali ve yeni mesleği şaşırttı
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı

19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle "19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?" ve "2025'te 19 Mayıs Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?" soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kaça kadar? 19 Mayıs nöbetçi eczane nasıl bulunur? İşte, detaylar…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olarak kutlanacak olması nedeniyle, vatandaşlar eczanelerin çalışma düzeniyle ilgili detayları merak etmeye başladı. Özellikle sağlıkla ilgili acil ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda, " 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?" ve "2025'te 19 Mayıs Pazartesi günü eczaneler kaça kadar çalışıyor?" soruları en çok aratılan başlıklar arasında yerini aldı. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler kaça kadar çalışıyor?19 Mayıs nöbetçi eczaneler nerden bakılır? İşte, merak edilen o detaylar…

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, KAÇA KADAR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle "19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?" ve "19 Mayıs 2025 Pazartesi günü nöbetçi eczaneler kaça kadar hizmet veriyor?" gibi sorular, bayram öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor

Resmi tatil kapsamında olan bu özel günde, eczanelerin büyük bölümü kapalı olacak. Ancak Türkiye genelinde, her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler gün boyu açık olacak ve acil sağlık ihtiyaçları için vatandaşlara hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler genellikle 24 saat kesintisiz çalışır, ancak bazı bölgelerde saat sınırlamaları olabileceği için gitmeden önce eczane ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu

19 MAYIS'TA NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

19 Mayıs nöbetçi eczane listeleri, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin internet siteleri, eczacı odaları, e-Devlet sistemi veya mobil uygulamalar üzerinden kolayca sorgulanabilir. Vatandaşlar bulundukları konuma en yakın açık eczaneyi harita ve yönlendirme desteğiyle kısa sürede öğrenebilir.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ! (LİNK)

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpte bulunan insan kafatasını uzman doktorun eşi atmış

Çöpte bulunan insan kafatasının sırrı çözüldü
Fahriye Evcen, mezuniyetinden 11 yıl sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde

Fahriye Evcen 11 yıl sonra mezun olduğu okulda
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gece yarısı acı olay! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

Yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
Türk asıllı televizyon yıldızı Ekin-Su Cülcüloğlu, BAFTA töreninden kovuldu

Türk asıllı televizyon yıldızına büyük şok! Törenden kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.