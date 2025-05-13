19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olarak kutlanacak olması nedeniyle, vatandaşlar eczanelerin çalışma düzeniyle ilgili detayları merak etmeye başladı. Özellikle sağlıkla ilgili acil ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda, " 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?" ve "2025'te 19 Mayıs Pazartesi günü eczaneler kaça kadar çalışıyor?" soruları en çok aratılan başlıklar arasında yerini aldı. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler kaça kadar çalışıyor?19 Mayıs nöbetçi eczaneler nerden bakılır? İşte, merak edilen o detaylar…

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, KAÇA KADAR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle "19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?" ve "19 Mayıs 2025 Pazartesi günü nöbetçi eczaneler kaça kadar hizmet veriyor?" gibi sorular, bayram öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, saat kaça kadar çalışıyor

Resmi tatil kapsamında olan bu özel günde, eczanelerin büyük bölümü kapalı olacak. Ancak Türkiye genelinde, her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler gün boyu açık olacak ve acil sağlık ihtiyaçları için vatandaşlara hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler genellikle 24 saat kesintisiz çalışır, ancak bazı bölgelerde saat sınırlamaları olabileceği için gitmeden önce eczane ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu

19 MAYIS'TA NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

19 Mayıs nöbetçi eczane listeleri, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin internet siteleri, eczacı odaları, e-Devlet sistemi veya mobil uygulamalar üzerinden kolayca sorgulanabilir. Vatandaşlar bulundukları konuma en yakın açık eczaneyi harita ve yönlendirme desteğiyle kısa sürede öğrenebilir.