19 Mayıs coşkusu mahallelerde yaşatıldı
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19 Mayıs coşkusu mahallelerde yaşatıldı

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallerde araçlarla marşlar çalındı.

19 Mayıs coşkusu mahallelerde yaşatıldı
19.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:34

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallerde araçlarla marşlar çalındı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyularak kutlanmaya başladı. Etkinlikler çerçevesinde Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in talimatı ile 19 mahalleye araçlar gönderildi. Gönderilen araçlardan marşlar çalınarak 19 Mayıs coşkusu yaşatıldı. Mahallerde yaşayan vatandaşlar ve çocuklarda balkonlarına çıkarak coşkuya ortak oldu. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bu anlamlı hareketi vatandaşlardan büyük takdir aldı. Öte yandan akşam 19.19 saatlerinde 81 ilde herkes Türk Bayrakları ile balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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