19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının' 102. yıl dönümü kutlandıEdremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının' 102. yıl dönümü kutlandı

Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Koronavirüs (Covid 19) salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende; Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun akabinde saygı duruşunda bulunularak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kara, Edremit Belediye Başkan V. Hasan Ülger, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve gençler katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından tören son buldu.

Kutlama programı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919'un, 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve Edremitli hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.

İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde bu zorlu günleri de aşarak sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek kutlayacağımız daha nice 19 Mayıslarda buluşacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı