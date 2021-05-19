19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının' 102. yıl dönümü kutlandıEdremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının' 102. yıl dönümü kutlandı

Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Koronavirüs (Covid 19) salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende; Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun akabinde saygı duruşunda bulunularak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kara, Edremit Belediye Başkan V. Hasan Ülger, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve gençler katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından tören son buldu.

Kutlama programı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919'un, 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve Edremitli hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.

İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde bu zorlu günleri de aşarak sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek kutlayacağımız daha nice 19 Mayıslarda buluşacağız" dedi. - BALIKESİR

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Muharrem İnce Mustafa Destici Antonio Guterres
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Şenol Güneş Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 12:22:04. #1.16#

title