19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefesim kesilecek mi?" diye panikle geçen süreci sağlıkla...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefesim kesilecek mi?" diye panikle geçen süreci sağlıkla...

Ordu'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, "Bazı vatandaşlarımız maalesef tedbirlere uymuyor.

06.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:12

Ordu'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, "Bazı vatandaşlarımız maalesef tedbirlere uymuyor. Bilinsin ki en iyi tedbir Kovid-19'a yakalanmamak." dedi.

Tandoğan, mart ayında katıldığı bir toplantı sonrası eklem yerleri ve kaslarının ağrıması üzerine hastaneye başvurarak test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Tandoğan, yaklaşık 12 gün hastanede yatarak tedavi gördü.

Daha sonra taburcu edilen Tandoğan, virüsü başkalarına bulaştırmamak için bir süre kendisini evinde izole etti. Yaklaşık 1,5 ay görevinden ayrı kalan Tandoğan, tamamen iyileştikten sonra belediyeye dönerek işbaşı yaptı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Tandoğan, hastanede geçirdiği süreçte hep sancılarının olduğunu, özellikle kas ve eklemlerinde çok ciddi ağrılar hissettiğini, az da olsa öksürüğü olduğunu söyledi.

Tandoğan, kilolu olduğundan eklem ve kaslarının fazla ağrıdığını ifade ederek bu süreçte kilosunun, dezavantaj olarak karşısına çıktığını dile getirdi.

Taburcu edildikten sonra bağ evinde yaklaşık bir ay kendini izole ettiğini, toplumdan ve sevdiklerinden uzak kaldığını anlatan Tandoğan, virüsü başkalarına bulaştırmamak için çok dikkatli olduğunu, hastalığa yakalandığı günden bu yana maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafeye önem verdiğini vurguladı.

"Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayalım"

Tandoğan, bu hastalığa karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Hijyene çok önem vermemiz gerekiyor. Ellerimizi sık sık yıkamamız artık önem arz ediyor. Yine maske kullanımına ve sosyal mesafeye uymamız gerekiyor. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesine kapılmayalım. Biz önlemler aldığımız sürece bu hastalığa yakalanmayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Alınan tedbirlere herkesin uymasını isteyen Tandoğan, bir kişinin hastalığı 15-20 kişiye bulaştırabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Hastane odasında yalnız kaldığımda çok farklı endişeler yaşadım"

Tandoğan, hastane sürecinin kendisi için oldukça sıkıntılı geçtiğini belirterek "Kovid-19 psikolojik olarak çok etkiliyor. Beni de çok etkiledi çünkü bu hastalığa yakalandığında önünü göremiyorsun ve nelerle karşılaşacağını da bilemiyorsun. Dolayısıyla hastalık ilk önce sizi psikolojik olarak yıpratıyor. Bu hastalığın psikolojik boyutu bende bir hayli tahribat bıraktı diyebilirim." diye konuştu.

Hastane odasında yalnız kaldığında çok farklı endişeler yaşadığını, paniklediğini ve düşündükçe oda duvarlarının üzerine geldiğini dile getiren Tandoğan, "Acaba 'nefesimiz daralacak mı, nefesim kesilecek mi?' diye panik yapıyorsunuz ancak çok şükür hocalarımızın sayesinde ve arkadaşlarımın telefondan verdiği moralle bu süreci atlattık." ifadesini kullandı.

Tandoğan, hastalığı yenmesinde en önemli faktörlerden birinin, sigara içmemesi olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Hayatımda hiç sigara içmemiş birisiyim. Dolayısıyla Kovid-19'a yakalanınca nefes darlığı yaşamadım. Ben bu hastalıkta sigara içmemiş olmanın avantajını fazlasıyla gördüm. Benim vatandaşlara tavsiyem, sigara hayatlarının hiçbir tarafında olmasın. Sigara içmek, hastalık demek. Özellikle gençlerimiz sigaradan uzak dursunlar. Dumanı üflemekle hayatta hiçbir şey olmuyor. Sigara hem sağlığımıza zarar veriyor hem de doğayı kirletiyor."

"Ancak başına gelenler anlar"

Sokakta gezdiğinde bazı vatandaşların rehavete kapılıp tedbirleri zaman zaman elden bıraktıklarını gözlemlediğini belirten Tandoğan, "Bazı vatandaşlarımız maalesef tedbirlere uymuyor. Bilinsin ki en iyi tedbir Kovid-19'a yakalanmamak. Kovid'e yakalandıktan sonra belki kimisi hafif atlatıyor ama bir solunum cihazına bağlanıldığı zaman orada günler çok zor geçiyor. Bu nedenle hastalığı atlatmış biri olarak uyarıyorum; tedbirleri elden bırakmayın. Rabb'im kimsenin başına vermesin ancak başına gelenler anlar." dedi.

Başkan Tandoğan, bu süreçte özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Nefesim kesilecek mi?' diye panikle geçen süreci sağlıkla...

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi Haber
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Haber
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası ABD'de görüldü Haber
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası ABD'de görüldü
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı Haber
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Yaşar Güler Yılmaz Tunç Bülent Turan
Magazin Cenk Eren Cem Davran Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Twitter Beşiktaş Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefesim kesilecek mi?" diye panikle geçen süreci sağlıkla... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:36:29. #1.15#
title