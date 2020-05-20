18. yüzyıldan kalma çalıntı çiniler, Üsküdar'daki 521 yıllık tarihi camiye teslim edildi
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18. yüzyıldan kalma çalıntı çiniler, Üsküdar'daki 521 yıllık tarihi camiye teslim edildi

18. yüzyıldan kalma çalıntı çiniler, Üsküdar'daki 521 yıllık tarihi camiye teslim edildi Üsküdar'da tarihi camiden 2015'te çalınan çiniler, Şişli'de ele geçirildi Şişli'de polis ekipleri tarafından bir sanat galerisine düzenlenen operasyonda 78 adet tarihi eser ele geçirildi.

20.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:21

18. yüzyıldan kalma çalıntı çiniler, Üsküdar'daki 521 yıllık tarihi camiye teslim edildi

Üsküdar'da tarihi camiden 2015'te çalınan çiniler, Şişli'de ele geçirildi

İSTANBUL - Şişli'de polis ekipleri tarafından bir sanat galerisine düzenlenen operasyonda 78 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerden 21 adet çininin, 1499 yılında inşa edilen Üsküdar'daki Kaptanpaşa Camii'nden 2015 yılında çalındığı tespit edildi. 18. yüzyıldan kalma çiniler, camiye geri getirilerek teslim edildi. Ayrıca ele geçirilen tarihi eserler camide sergilenmesinin ardından çiniler yerlerine konmak üzere camiye teslim edildi.

Şişli'de 12 Mayıs tarihinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir sanat galerisine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında olabileceği değerlendirilen 78 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin içerisindeki 21 adet çininin, Üsküdar'da bulunan 521 yıllık tarihi Kaptanpaşa Camii'nden 2015 yılında çalındığı tespit edildi. Kaptanpaşa Camii'nin 1499 yılında inşa edildiği öğrenilirken, çalınan çinilerin 18. yüzyıldan kalma olduğu ve Tekfur Sarayı çinilerinden olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen eserler, Kaptanpaşa Camii'de sergilendi. Ardından çiniler, yerlerine tekrar yerleştirilmek üzere camiye teslim edildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.

Eserleri teslim alan cami imamı Metin Aydoğan, "Mübarek Ramazan-ı Şerif içerisinde hem bu güzel eserlere kavuşmak işin sevinç tarafı. Emniyet güçlerimizin bu eserleri ait olduğu yere getirmeleri başka bir sevinç. Camimiz ilk yapıldığında ahşapmış. Yangınlardan sonra şu anki halini almış. İçeride bu malzemeler gibi kürsü ve mihrap gibi birçok şey orijinaldir. Yaklaşık 550 senelik bir tarihi olan bu camimizin çalınan parçalarını bu camiye tekrar kavuşturan emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tür tarihi eserlerimizi çalan hırsızlara da bir mesaj olur İnşallah" dedi.

18. yüzyıldan kalma çalıntı çiniler, Üsküdar'daki 521 yıllık tarihi camiye teslim edildi

Kaynak: İHA

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