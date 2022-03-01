18 yerinden bıçakladığı eşine, 'Seni Kayseri'ye yar etmeyeceğim' demiş

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır'ı (45) 18 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve hakkında müebbet hapis istenen Ali Çakır (47), hastanede olduğu gerekçesiyle ilk duruşmaya çıkamadı. Duruşma çıkışı olay anını anlatan Fatma Çakır, "Beni öldürmeye geldiğini söyleyip, 'Seni Kayseri'ye yar etmeyeceğim' dedi. Montunun iç cebinden bıçak çıkardı, 'Yapma' dedim. 'Öleceksin' dedi. 18 yerimden bıçakladı" dedi.

Olay, geçen yıl 24 Aralık'ta Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi, Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, işe giden Fatma Çakır, boşanma aşamasındaki eşi Ali Çakır ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Ali Çakır, kendisini aldattığını öne sürerek Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Çakır hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ali Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanığın cezalandırılmasını isteyen Fatma Çakır "Başıma geleceğini düşünmedim. Çok duygulanıp üzülüyordum, ağlıyordum. Namus deyip geçmesinler. Özellikle de erkekler. Kadının namusu ortada değildir. Türk adaletine güveniyorum. Müebbet almasını istiyorum. Savcım, devletim böyle şahısları ortaya çıkartmasın ki; başka kadınlara, genç kızlarımıza zarar vermesin. Diğer kadınlara da seslenmek istiyorum; adalete güvensinler, devletimize, hakimimize, savcımıza, polisimize. Hiçbir şekilde kaçmasınlar" diye konuştu.